شاركت الشركة التجارية العقارية في مؤتمر ومعرض الكويت لإدارة المرافق الأول، الذي أقيم يومي 15 و16 أكتوبر الجاري في فندق الراديسون بلو، بتنظيم من شركة كونيكس الكويت، وبرعاية من بلدية الكويت، وبدعم علمي وتقني من منظمة الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA).



ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في الكويت، ويهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية إدارة المرافق كعنصر أساسي في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاسـتـدامـة الـبـيـئـيـة والاقتصادية للمشاريع والمنشآت. كما شكل المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية في إدارة المرافق، بما يعزز تنافسية السوق الكويتي ويدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة. ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي والمحلي بالكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية والاقتصادية للمشاريع والمنشآت، وجمع نخبة من الخبراء والمهنيين لمناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا المجال.



واشتمل المؤتمر على جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تناولت محاور متعددة، من أبرزها التحول الرقمي في إدارة المرافق، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية، وحلول إدارة الطاقة والاستدامة، ومعايير ISO 41001، إضافة إلى أفضل الممارسات في إدارة المرافق الحكومية والخاصة.



وأكد الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م. عبدالمطلب معرفي أن مشاركة الشركة في المؤتمر تأتي ضمن توجهها الاستراتيجي نحو تطوير وتحديث أساليب إدارة وتشغيل المرافق وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يواكب التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في هذا المجال.



وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار والاستدامة في قطاع العقار.