في إنجاز استثنائي يعكس قوة الزخم في سوق التطوير العقاري بجنوب أفريقيا، أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، المطور لمشروع زيمبالي ليكس، الوجهة السكنية الفاخرة الواقعة على الساحل الشمالي لمقاطعة كوازولو ناتال، عن تحقيق رقم قياسي في المبيعات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2025 بلغت 280 مليون راند أفريقي، بالتزامن مع حصول الشركة على قرض تمويلي بقيمة 931 مليون راند أفريقي (ما يقارب 16 مليون دينار) من بنك ABSA الجنوب أفريقي، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ مشروعاته المحددة. ويسير المشروع بخطى متسارعة نحو تحقيق رؤيته الطموحة لتطوير مجتمع متكامل يجمع بين الفخامة والاستدامة وأسلوب الحياة العصرية.



ويشهد المشروع تقدما متسارعا في مختلف مراحله الإنشائية، حيث من المقرر اكتمال أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية بحلول ديسمبر 2026، فيما تسير المرحلة الثالثة نحو الإنجاز في ديسمبر 2025، تمهيدا لبدء عمليات نقل الملكية خلال الربع الأول من عام 2026.



وأعلنت إيفا للفنادق عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 931 مليون راند أفريقي لتسريع تنفيذ مجموعة من المكونات الحيوية خلال 18 شهرا المقبلة، تشمل نادي زيمبالي، ومركز التسوق زيمبالي سكوير، ونادي زيمبالي البحري، وأجنحة إيرني إلس، ومساكن أفانتي، وصالة عرض السيارات الفاخرة TSC ومستودعها، والمتوقع استكمالها جميعا بنهاية 2028.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات خالد سعيد اسبيته: «يمثل مشروع زيمبالي ليكس نموذجا فريدا للرؤية المستقبلية التي تجمع بين الابتكار والاستدامة في تطوير الوجهات العقارية المتكاملة. لقد استثمرنا في هذا المشروع بإيمان راسخ بإمكاناته وقدرته على إرساء معايير جديدة للعيش العصري الفاخر في جنوب أفريقيا». وأشار إلى أن تحقيق مبيعات قياسية وإطلاق مشاريع جديدة بهذا الحجم يؤكد ثقة المستثمرين والعملاء بقوة علامتنا ومتانة خططنا طويلة الأمد، مؤكدا على مواصلة المضي قدما في تطوير زيمبالي ليكس ليبقى الوجهة الأولى على الساحل الشمالي، ومثالا على التزام الشركات الكويتية بالريادة الإقليمية والعالمية في مجال التطوير العقاري.



واستهل عام 2025 بإطلاق أجنحة إيرني إلس، المؤلفة من 57 وحدة سكنية فاخرة، تم بيع 80% منها. وفي أغسطس 2025، كشفت زيمبالي ليكس عن مشروع أفانتي ريزيدنسز المبتكر، إلى جانب صالة عرض ومستودع السيارات الرياضية الفاخرة TSC، ليشكلا معا مفهوما فريدا يجمع بين العقار ونمط الحياة وثقافة السيارات الفاخرة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للفنادق ويرنر بيرجر: «يشهد زيمبالي ليكس نموا متسارعا وتطورا مذهلا، ونحن فخورون بحجم الثقة والإقبال الذي يحظى به. إن التزامنا بالمشروع يتجسد في استثماراتنا الضخمة لإنشاء وجهة تجمع بين الفخامة والإرث، وتخدم مجتمع الساحل الشمالي لأجيال قادمة».



من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لإدارة تمويل العقارات التجارية في بنك «ABSA» صوميا جوشوا: «نفخر بشراكاتنا مع مشروع زيمبالي ليكس، الذي يجسد رؤية طموحة تسهم في دفع عجلة النمو في سوق العقارات بجنوب أفريقيا. تمويلنا البالغ 931 مليون راند يعكس ثقتنا في المشروع وقدرته على إرساء معايير جديدة في جودة المعيشة والاستثمار».