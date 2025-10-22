

أعلنت مجموعة الساير عن اختتام ناجح لمشاركتها الاستراتيجية في معرض «وظيفتي» المهني 2025.



وأقيم المعرض الكبير في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر بقاعة أرينا - 360 مول برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



واستثمرت المجموعة المعرض كمنصة مهمة لدعم ودمج المواهب الوطنية في القطاع الخاص، ومواءمة حملة التوظيف بشكل مباشر مع أهداف رؤية كويت 2035.



ومثل جناح الساير نقطة جذب مميزة، حيث استقطب طلاب الجامعات من الكويتيين الطموحين والمهنيين ومن ذوي الخبرة الحريصين على استكشاف الفرص الوظيفية في سوق رائدة مستقرة ومتنوعة، وبذلك تؤكد المجموعة على التزامها المؤسسي طويل الأمد بركائزنا: التراث - الريادة - الازدهار، والتي تشكل أساس استراتيجيتها لتنمية المواهب.



وقال مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير، إن تواجدنا في معرض «وظيفتي» انعكاس حيوي لالتزامنا بمستقبل البلاد ونحن لا نعرض فقط مساراتنا المهنية المتنوعة بل نعمل على تمكين الشباب الكويتي، حيث تقدم مجموعة الساير آفاقا وظيفية مميزة عبر قطاعات تنافسية، مما يضمن أن تجد كل موهبة طريقها نحو نجاح هادف على المدى الطويل، مسترشدين بقيمنا الأساسية المتمثلة في الصدق، الثقة والنزاهة.



وعلى الرغم من أن المجموعة عرفت تاريخيا بتميزها في مجال السيارات، إلا أنها سلطت الضوء في «وظيفتي» على اتساع نطاق الإمكانيات الوظيفية في إداراتها المختلفة سريعة النمو والتطور، وأجرى فريق الموارد البشرية خلال فترة المعرض العديد من المقابلات الأولية الواعدة والمتميزة.



والجدير بالذكر أن المجموعة تواصل التزامها بدعم التطوير المهني من خلال التدريب المستمر وتهيئة بيئة عمل تعاونية، مما يعزز مكانتها كجهة عمل مفضلة للمواهب الوطنية.