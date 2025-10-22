

احتفى فندق هوليداي إن السالمية مساء أول من أمس بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من قيادات مجموعة بوخمسين القابضة، وتخلل الاحتفال تقديم بوفيه متنوع شمل الأطباق الشرقية والآسيوية والعربية، كما حرصت إدارة الفندق على تقديم القهوة العربية لإظهار التقاليد الكويتية الأصلية للضيافة وحسن الاستقبال.



وبهذه المناسبة، رحب المدير العام للفندق سيف الدين محمد بالحضور، معربا عن شكره للجميع على مشاركة طاقم الفندق بهذه المناسبة التي وصفها بالمميزة.



وأضاف: «بدأت قصة الفندق عام 2005، عندما طور هذا المبنى كمجمع سكني، وبعد سنوات، أصبحت رؤية تحويله إلى فندق من أكثر القرارات استراتيجية واستشرافا للمستقبل، والآن، يعد فندق «هوليداي إن السالمية» معلما بارزا ومركزا مميزا يقدم ضيافة أصيلة ضمن مجموعة واسعة من الخدمات بالكويت لما يتميز به من موقع مميز، ومرافق ممتازة، وفريق عمل متفان لخدمة ضيوفنا ودعم نمو قطاع السياحة في الكويت».



وأضاف بالقول: «في هذه الليلة، نحتفل بطاقمنا، ومستثمرينا، وزملائنا، وشركائنا، وضيوفنا الرائعين، لما يجمعنا من أشياء مميزة حقا، ونتمنى لكم سنوات عديدة من النجاح، مالكين وزملاء وشركاء وضيوفا كعائلة واحدة كبيرة».