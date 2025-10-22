قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن عمليات قطع الأشجار والحرائق التي تقلص مساحة غابات العالم تباطأت، إلا أن إزالة الغابات لاتزال سريعة جدا، لاسيما في البرازيل.



ومع الأخذ في الاعتبار زراعة الغابات، بلغ صافي خسارة الغابات 4.12 ملايين هكتار سنويا خلال فترة 2015-2025، أي أقل بمرتين إلى 3 مرات مما كانت عليه في الفترة بين 1990-2000.



وذكرت الفاو في بيان حول «تقييم موارد الغابات العالمية» تصدره كل 5 سنوات أن «الأنظمة البيئية للغابات في كل أنحاء العالم لاتزال تواجه تحديات، حيث لا يزال المعدل الحالي لإزالة الغابات مرتفعا جدا، ويبلغ 10.9 ملايين هكتار سنويا». وهذا يعادل تدمير أكثر من 12 كيلومترا مربعا من الغابات كل ساعة.



ولا تقدم الفاو أسبابا مفصلة لإزالة الغابات، نظرا إلى «تعقيد ديناميكيات استخدام الأراضي».



ويحدث الجزء الأكبر من إزالة الغابات في المناطق المدارية، حيث تسجل 88% من إزالة الغابات في العالم، خصوصا في منطقة الأمازون، حيث تشكل الزراعة السبب الرئيسي.



وتتحمل البرازيل مسؤولية أكثر من 70% من هذه الخسارة الصافية ومساحتها 2.94 مليون هكتار سنويا، وهي تضم 12% من غابات العالم.