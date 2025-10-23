القاهرة - محمد سامي



واصل بيراميدز نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة وحقق فوزا مستحقا على ضيفه فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز. وحصد «السماوي» بقيادة الكرواتي يورتشيتش 3 نقاط جديدة رفع بها رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مع بقاء مباراتين مؤجلتين له، فيما واصل فاركو معاناته هذا الموسم بعد أن تجمد رصيده عند 6 نقاط متذيلا الترتيب بالمركز الـ 21.



في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) عن ترشيح بيراميدز للفور بلقب نادي العام في القارة السمراء بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها طوال 2025، وكذلك ترشيح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق للفور بلقب مدرب العام إلى جانب كل من المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن والمدير الفني لمنتخب المغرب الأول وليد الركراكي والمدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين طارق السكتيوي، والمدير الفني لمنتخب المغرب للشباب محمد وهبي، والمدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي معين الشعباني.



ونجح بيراميدز خلال 2025 في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر حاليا تصنيف الأندية في القارة السمراء.



إلى ذلك، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة المدير الفني أحمد الكاس القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، حيث ضمت القائمة كلا من: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، ومحمد طارق في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، وياسين حسام، أما خط الوسط فضم: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، ومحمد البنداري، وفي الهجوم الثلاثي: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، وزياد أيوب.



ويخوض المنتخب البطولة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا، وإنجلترا، بعد فترة إعداد قوية شملت معسكرات محلية وتجارب ودية دولية استعدادا للمشاركة العالمية المرتقبة.