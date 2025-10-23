

حققت لاعبة المنتخب الوطني للشراع، أمينة شاه ذهبية المركز الأول في فئة ألكا 6 خلال مشاركتها في النسخة الـ14 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، الذي نظمته عمان للإبحار بدعم رئيسي من مجموعة أسياد، في منتجع بارسيلو المصنعة، بمشاركة أكثر من 120 لاعبا ولاعبة مثلوا منتخبات 7 دول هي: الكويت والإمارات والسعودية والصين والهند وسنغافورة، وسلطنة عمان.



وأشاد رئيس وفد المنتخب المشكل من قبل لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي إبراهيم الفريح، بما حققته البطلة أمينة شاه من إنجاز، مشيرا إلى أن مشاركة المنتخب في البطولة أتت بثمارها من خلال الفوز بذهبية، ومن خلال إتاحة الفرصة للاعبي المنتخب بشكل عام، والبراعم بشكل خاص والذين يشاركون للمرة الأولى، فرصة الاحتكاك ورفع مستوى القدرات واللياقة، استعدادا لبطولة آسيا وأوقاناسيا للأوبتمست التي ستقام في 25 أكتوبر بسلطنة عمان.



وجدد الفريح إشادته بالدعم الذي حظي به المنتخب من الهيئة العامة للرياضة، وللاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة النادي وأمين السر العام ورئيس اللجنة خالد الفودري، لتعزيز ميول اللاعبين وإعطاء الفرصة لهم للمزيد من الاحتكاك والمنافسة لرفع مستوى قدراتهم، ولتمثيل وطنهم الكويت في البطولات المختلفة.