

نظّم الأولمبياد الخاص الكويتي أمس الكشف الصحي الثالث للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية بمشاركة نحو 150 رياضيا يمثلون المدارس والمؤسسات والجمعيات المعنية ونادي الطموح الرياضي، وذلك بحضور المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف د.دلال العثمان والمدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي وعدد من الجهات المعنية.



وشـمــل البـــرنامـج 8 تخصصات طبية هي صحة الفم والأسنان وصحة العيون وصحة السمع وصحة القدم والصحة النفسية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى تعزيز الصحة الغذائية واللياقة البدنية بمشاركة أطباء معتمدين من الأولمبياد الخاص الدولي إلى جانب أطباء من الأولمبياد الخاص الإقليمي.



وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي أن البرنامج يعكس الالتزام العميق بحقوق الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية والعمل على تعزيز كفاءتهم الصحية والبدنية ومنحهم نمط حياة صحي يؤهلهم للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الرياضية محليا وخارجيا.



وأضافت أن «الأولمبياد الخاص» أصدر جوازا صحيا لكل لاعب يتضمن نتائج الكشف وحالته الصحية، موضحة أن الفحص يعتبر جزءا من البرنامج الصحي الشامل الذي يضم ملتقى العائلات والمجتمعات الصحية وبرامج تأهيل الكوادر الطبية والمتطوعين.



وأشادت بجهود الفريق الطبي والجهات الداعمة، مبينة أن «الأولمبياد الخاص» أثبت خلال 8 سنوات أن العمل الجماعي والإرادة قادران على تغيير المفاهيم وتمكين ذوي الإعاقة الذهنية من حياة صحية كريمة.



وفي السياق ذاته، هنأت الزواوي د.يوسف العوضي بفوزه في جائزة «غوليسانو العالمية للصحة» لعام 2025 تقديرا لإسهاماته البارزة في تعزيز المساواة في الوصول إلى خدمات الصحة واللياقة للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية، معربة عن شكرها لجميع المساهمين في إنجاح البرنامج للعام الثالث على التوالي.



بدورها، أشادت مديرة البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليله الشناوي بالمستوى المتميز للكشف الصحي الثالث في الكويت وبالتطور الملحوظ في البرنامج من حيث اكتمال التخصصات الطبية وزيادة أعداد اللاعبين المستفيدين.



وأكدت أن الأولمبياد الخاص حقق قفزات نوعية في تنفيذ البرنامج الصحي العالمي الذي يعد الأكبر من نوعه عالميا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية بهدف تمكينهم من التمتع بصحة جيدة وحياة نشطة ومندمجة في المجتمع.