

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين، وذلك في الديوان الملكي الأردني في العاصمة (عمان)، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة برياضة التنس في الأردن والعالم العربي.



وقال الجابر إنه تم خلال اللقاء استعراض رؤية الاتحاد العربي للتنس واستراتيجيته المستقبلية، وكذلك الأنشطة والبطولات التي ينظمها على مدار العام في مختلف الفئات العمرية، والرامية إلى تطوير اللعبة والنهوض بها على المستوى العربي.



وأعرب الجابر عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن الحسين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن رياضة التنس الأردنية شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ما يعكس حجم الاهتمام والتخطيط الرياضي السليم في المملكة.



وقد رافق الشيخ أحمد الجابر في الزيارة رئيس الاتحاد الأردني للتنس خالد نفاع، وأمين سر الاتحاد العربي للتنس علي المطيري، وسكرتير عام الاتحادين العربي والمصري وليد سامي.