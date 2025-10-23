

يحيى حميدان



كرّم رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف لاعبي منتخبنا الوطني لكرة الصالات، بعد التأهل إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في إندونيسيا يناير المقبل، بحضور نائب الرئيس مبارك عبدالعزيز والأمين العام د. صالح المجروب والجهازين الإداري والفني للمنتخب.



وأكد اليوسف دعم مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب في النهائيات، معربا عن أمنياته لتقديم المستوى المأمول وتحقيق نتائج إيجابية في النهائيات.



إلى ذلك، غادر أمس الحكم الدولي عبدالعزيز الصراف إلى البحرين للمشاركة في إدارة مباريات كرة الصالات ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة، والتي ستقام بدءا من الغد حتى الإثنين المقبل.



على صعيد آخر، لحق العربي بالمتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كأس كرة الصالات «التنشيطية» بعد تعادله مع التضامن 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية. وفي المجموعة ذاتها، تعادل كاظمة المتأهل سلفا مع القادسية 3-3.



وتصدر «البرتقالي» ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما جاء تأهل «الأخضر» لتفوقه على التضامن بفارق الأهداف بعد تساويهما في النقاط (4 لكل فريق)، وبقي «الأصفر» في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.



ويلتقي في الدور نصف النهائي غدا الجمعة الكويت مع العربي، وكاظمة مع اليرموك.