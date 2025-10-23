

يعقوب العوضي



أسفرت مواجهات الجولة السابعة من بطولة اتحاد الكرة الطائرة، والتي أقيمت أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، عن فوز القادسية على اليرموك بنتيجة 3-0، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 17 نقطة محتلا المركز الثالث، فيما بقي اليرموك على رصيده السابق 6 نقاط في المركز السادس، كما فاز الصليبخات على النصر بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى 5 نقاط لم تسعفه في الابتعاد عن مركزه قبل الأخير، لكنها قربته من المركز السابع بالتساوي مع العربي في النقاط والتراجع عنه بفارق الأشواط، بينما بقي رصيد النصر حاليا وفي المركز الأخير.



هذا، وتشهد صالة الاتحاد اليوم مواجهتين ضمن الجولة الثامنة من البطولة، حيث يلعب القادسية مع الشباب (11 نقطة) في الـ 5 مساء بينما يلعب الكويت (18 نقطة) مع كاظمة (19 نقطة) في الـ 7 مساء.



وقد حسم المربع الذهبي آنفا، وفي مواجهة اليوم تلعب 3 فرق هي: القادسية، الكويت وكاظمة لتعديل سلم الترتيب، حيث لن تؤثر خسارة أي منها على تأهلها للمربع الذهبي الذي ستقام منافساته الإثنين المقبل على نفس الصالة، حيث سيلعب المتصدر مع رابع الترتب والثاني مع الثالث.