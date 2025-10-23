

اختتم بنك وربة مشاركته في مؤتمر «وظيفتي» الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في الكويت لتوظيف الكفاءات الوطنية الشابة، وذلك تأكيدا لنهجه الاستراتيجي في استقطاب أفضل الكوادر الوطنية والتزامه الراسخ بدعمها وتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع والإنتاج في إطار رؤيته الرامية إلى بناء فريق عمل وطني متميز يسهم في تحقيق أهداف البنك للنمو والتطوير المستدام.



وجاءت مشاركة البنك في المؤتمر للعام الرابع على التوالي، حيث أقيم في أرينا 360 مول خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة لتعزيز التواصل بين الشباب الخريجين والقطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية الواعدة نحو مسارات مهنية ناجحة.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة، معالي الرشيد: فخورون بمشاركتنا المستمرة في مؤتمر وظيفتي، وذلك من منطلق إيماننا بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو حجر الأساس في استدامة نجاحنا، وأن دعم الكوادر الوطنية يمثل ركيزة رئيسية في تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى بناء بيئة عمل منتجة ومبدعة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.



ويطبق بنك وربة نظام حوافز تطويرية متقدم يشجع الموظفين على التطوير المستمر لمهاراتهم وقدراتهم المهنية. ويشمل هذا النظام برامج التدريب المتخصص، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المهنية، وبرامج التطوير القيادي، بالإضافة إلى الحوافز المالية والمعنوية التي تكافئ التميز والإبداع في العمل، هذا إلى جانب البرامج الأخرى مثل «برنامج رواد» الذي يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتمكينهم على الابتكار في القطاع المصرفي، وبرنامج انطلاقة المخصص لدعم الخريجين الجدد، والتي جميعها تعكس التزام البنك ببناء بيئة عمل جاذبة تحفز الشباب ليكونوا جزءا فاعلا من مسيرة البنك وركيزة أساسية في نجاحه المستدام. ويعد بنك وربة من أبرز المؤسسات المالية التي حققت نسبا مرتفعة في توظيف العمالة الوطنية، حيث تجاوزت نسبة التوطين فيه 84% حتى الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يعكس حرص البنك على دعم رؤية الدولة في تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.



وأكد مدير إدارة استقطاب المواهب والمكافآت في بنك وربة براك النكاس أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك برؤية استراتيجية تدمج بين التوظيف والتأهيل، وتسهم في بناء بيئة عمل أكثر وعيا وتفاعلا، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تلامس احتياجات المجتمع وتعزز من جودة التجربة المهنية.