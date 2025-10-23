أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن إطلاقها عروضا حصرية على سيارة نيسان أكس-تريل، التحفة الفنية التي تجمع بين التصميم والابتكار والتنوع، وتجسد التزام نيسان بتقديم تجربة قيادة عصرية متميزة.



نيسان أكس-تريل رمز للمغامرة المتميزة، حيث تقدم توازنا استثنائيا بين الأداء والتكنولوجيا والراحة، للرحلات العائلية ومحبي الاستكشاف على حد سواء.



بتصميمها الجريء والأنيق، تترك نيسان أكس-تريل انطباعا مميزا بفضل تصميمها الديناميكي وخطوطها الانسيابية التي تجسد القوة والرقي. يضفي شبكها الأمامي V-motion المميز ومصابيحها الأمامية LED الرائعة حضورا قويا على الطريق، بينما تضفي العجلات المعدنية الجذابة لمسة فاخرة تلفت الأنظار. في الداخل، ترحب أكس-تريل بالركاب في مقصورة مصممة للراحة والتواصل. تتميز مقصورة أكس-تريل الرحبة، المصنوعة من مواد فاخرة، بمقاعد انعدام الجاذبية التي تقلل من إحساس التعب وتوفر أقصى درجات الدعم، حتى في الرحلات الطويلة. تحتوي على 7 مقاعد وترتيبات مقاعد مرنة لمساحة الأمتعة، فإن أكس-تريل جاهزة لجميع المناسبات - من التنقلات اليومية إلى مغامرات عطلة نهاية الأسبوع. تحتل التكنولوجيا الصدارة في أكس-تريل، حيث توفر اتصالا سلسا وراحة ذكية. يتكامل نظام المعلومات والترفيه، المعروض على شاشة لمس قياس 8 بوصة، مع Apple CarPlay وAndroid Auto لسهولة الوصول إلى الهواتف الذكية. توفر لوحة العدادات الرقمية، ولوحة الشحن اللاسلكي، والباب الخلفي الكهربائي الذي يعمل بدون استخدام اليدين، الابتكار في كل نقطة اتصال، مما يضمن بقاء السائقين على اطلاع دائم، ومستمتعين برحلتهم، ومتحكمين في جميع الأوقات.



لطالما كانت السلامة نبض نيسان، وتواصل أكس-تريل هذا التقليد من خلال مجموعة نيسان للتنقل الذكي المتطورة. مع ميزات مثل Pro-Pilot ونظام الكبح الذكي في حالات الطوارئ، ونظام تحذير النقطة العمياء، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، وشاشة الرؤية الشاملة الذكية بزاوية 360 درجة، تصبح كل رحلة تجربة واثقة، سواء كنت تتنقل في شوارع المدينة أو تنطلق في مغامرة عبر البلاد.



ولفترة محدودة، تقدم نيسان البابطين لعملائها فرصا حصرية متعددة لامتلاك أو استئجار سيارة أكس-تريل بعروض مميزة، حيث يتيح العرض الأول للعملاء امتلاك نيسان أكس-تريل بأقساط شهرية بسعر الكاش و0% أرباح، ابتداء من 138 دينارا فقط شهريا. يشمل هذا العرض أيضا سنتين من الصيانة المجانية، و5 سنوات من الكفالة، و5 سنوات من خدمة المساعدة على الطريق - مما يضمن راحة البال والرضا التام عن القيادة. ويوفر العرض الثاني الراحة مع عرض التأجير، ابتداء من 119 دينارا فقط شهريا، مع تأمين شامل، وصيانة مجانية، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - مصمم لأولئك الذين يقدرون الحرية والمرونة والقيادة المريحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من هدية نقدية تصل إلى 2000 دينار عند شراء سيارة أكس-تريل نقدا. ندعوكم الى اكتشاف المزيد عن سيارة أكس-تريل والطرازات الأخرى بزيارة أي من معارض نيسان البابطين في الري والأحمدي والجهراء.