ناصر آل ثاني: تحقيق إيرادات خدمات ممتازة بالكويت يُعزى للتركيز المستمر على رضا العملاء

واصلنا تحقيق نتائج متميزة لمختلف الأصعدة مدفوعة بزخم تجاري مستمر بالكويت والجزائر وتونس

عبدالعزيز البابطين: شراكاتنا ومشاريعنا مع القطاعين تؤكد ريادتنا في التطور التكنولوجي بالكويت

نتائجنا الإيجابية تجسد ثمرة عمل جماعي استثنائي.. ونؤمن بأن كل إنجاز حقيقي يبدأ من الأفراد





كشفت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo»، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث حققت الشركة قفزة بصافي الربح بنسبة 61% ليصل إلى 68 مليون دينار، مقارنة بـ42 مليون دينار لنفس الفترة من 2024.



وأوضحت «Ooredoo» في بيان صحافي، أن صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2025 و2024، تأثر بسبب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة تماشيا مع سياسة الشركة بكلتا السنتين، وباستبعاد أثر المخصص سالف الذكر من كلتا السنتين، يكون صافي الربح المعدل العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أعلى بنسبة 44% على أساس سنوي.



وارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 9% لتصل إلى 573 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ527 مليون دينار لنفس الفترة من 2024، وقد تأثرت هذه الإيرادات بالأداء القوي لعملياتنا التشغيلية في الجزائر وتونس والكويت.



وارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 27.3 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ26.4 مليون عميل لنفس الفترة من 2024، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% ليصل إلى 232 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ194 مليون دينار لنفس الفترة من 2024.



وباستبعاد الأثر المالي الناتج عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 و2024، تكون نسبة الارتفاع المعدل في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 17% على أساس سنوي.



وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 136 فلسا في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ84 فلسا لنفس الفترة من سنة 2024.



نتائج متميزة



وتعقيبا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني: «واصلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة تحقيق نتائج مالية متميزة على مختلف الأصعدة مدفوعة بزخم تجاري مستمر في كل من الكويت والجزائر وتونس إلى جانب كفاءة ومرونة العمليات التشغيلية في المالديف».



وأضاف: «سجلت الإيرادات الموحدة للأشهر التسعة الأولى من 2025 ارتفاعا كبيرا بلغ 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليصل إلى 573 مليون دينار، كما ارتفعت ربحية الشركة بتسارع ملحوظ حيث سجل الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعا بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 232 مليون دينار وبهامش ربح قوي بلغ 41%».



وأشار إلى ارتفاع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 61% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليصل إلى 68 مليون دينار، وباستبعاد الأثر المالي في فترة التسعة أشهر من سنة 2025 و2024 والناتج عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة، سجل صافي الربح المعدل العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ارتفاعا صحيا بنسبة 44% على أساس سنوي.



وقال آل ثاني إن الشركة حققت إيرادات خدمات ممتازة في الكويت، ويعزى هذا الأداء القوي إلى التركيز المستمر على رضا العملاء وتوفير شبكة عالية الجودة. كما حافظت كل من الجزائر وتونس على مسارها التصاعدي وواصلت كل منهما تعزيز مكانتهما في السوق من خلال الاستثمارات في الشبكة والعروض المتميزة الموجهة للعملاء إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية. وأضاف بالقول: «بالنظر إلى الربع الأخير من سنة 2025، لاتزال الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في وضع قوي لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية من خلال توسيع نطاق الاتصال عالي الجودة وتعزيز رضا العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية. هذا، ونواصل تركيزنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو المستدام والابتكار المتواصل والتنفيذ المتميز، وكلي ثقة بقدرة فريقنا على المحافظة على هذا الزخم ووضع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة على مسار يحقق نمو مربح على المدى الطويل».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين: «يسرني أن أشارككم نتائجنا الإيجابية التي تجسد ثمرة عمل جماعي استثنائي، فقد بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 136 فلسا في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ84 فلسا لنفس الفترة من سنة 2024 أي بنسبة زيادة 62% للسهم الواحد، وهذه الجهود المتواصلة يبذلها فريق Ooredoo بكل تفان وإصرار. كما اننا نؤمن بأن كل إنجاز حقيقي يبدأ من الأفراد، ولهذا جعلنا من موظفينا محورا رئيسيا لاستراتيجيتنا، فهم العمود الفقري الذي يقوم عليه نجاحنا، ومن خلالهم نواصل ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية».



وتابع: «شهد هذا العام محطات فارقة في مسيرة التحول الرقمي لدينا، أبرزها إطلاق شبكة 5G-Advanced في الكويت، والتي تمثل قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر ذكاء واستدامة في الاتصال. هذه التقنية تعزز قدرات الأفراد والشركات، وتمهد الطريق لتطبيقات الجيل القادم من الحلول الذكية، مثل إنترنت الأشياء والحلول السحابية، بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم أهداف رؤية الكويت 2035.لا تقف استراتيجيتنا عند حدود التكنولوجيا، فمن خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، نقود مسيرة التحول الرقمي في الكويت، ونضعها في مصاف الدول الرائدة إقليميا في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي. ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا نجاح تعاوننا الاستراتيجي، الذي يواصل تحقيق قيمة مضافة للمواطنين والدولة.



دور حيوي



وأضاف البابطين: «على صعيد المسؤولية المجتمعية، واصلت Ooredoo الكويت دورها الحيوي في دعم المجتمع وتمكين الشباب الكويتي، عبر مبادرات نوعية تستهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب برامجنا المستمرة في مجالات التعليم، البيئة، والصحة. نحن لا ننظر إلى المسؤولية المجتمعية كخيار تكميلي، بل كجزء أساسي من هويتنا ومسؤوليتنا تجاه وطننا ومجتمعنا، كما اننا أيضا فخورون باختيار Ooredoo الكويت «الشركة المفضلة للعمل»، وهو اعتراف يجسد التزامنا بتوفير بيئة عمل ملهمة ومرنة تمنح موظفينا الثقة، وتمكنهم من الإبداع والابتكار. إننا نؤمن بأن كل تطوير تكنولوجي يبدأ من تطوير الأفراد، ولذلك نستثمر في رأس المال البشري قبل أي شيء آخر. كل ترقية في شبكتنا، وكل خدمة جديدة نقدمها، هي نتيجة مباشرة لجهود كوادرنا الاستثنائية».



واختتم البابطين قائلا: «نحن في Ooredoo لا نواكب التطور فحسب، بل نصنعه». رؤيتنا تقوم على بناء تكنولوجيا تخدم الإنسان وترتقي بحياته، وعلى تطوير شبكات تعتمد على موارد متجددة تحافظ على البيئة وتدعم النمو المستدام. سنواصل العمل على تقديم تجارب عملاء غير مسبوقة، وتعزيز حلولنا الرقمية المبتكرة، واضعين في صميم رؤيتنا هدفا واحدا يتمثل في بناء عالم متصل ومستدام يثري حياة كل فرد في الكويت، ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق رؤية البلاد. ونمضي بثبات لترسيخ ريادتنا في جعل الكويت في طليعة الدول المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



«Ooredoo - الكويت».. 204 ملايين دينار الإيرادات بنمو 4%

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت بنسبة 1% لتصل إلى 2.9 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4% لتصل إلى 204 ملايين دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ196 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2024، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27% ليصل إلى 65 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ51 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2024.

وقد تأثر الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2025 و2024 بسبب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة تماشيا مع سياسة الشركة في كلتا السنتين، وباستبعاد أثر المخصص سالف الذكر من كلتا السنتين، يكون الدخل المعدل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أعلى بنسبة 17% على أساس سنوي.



تونس.. 45 مليون دينار إجمالي الدخل بارتفاع 15%

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo تونس بنسبة 5%، لتصل إلى 7.4 ملايين عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 107 ملايين دينار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ96 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2024. كما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بنسبة 15% ليبلغ 45 مليون دينار، مقارنة بـ40 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2024.

الجزائر.. 205 ملايين دينار الإيرادات بزيادة 16%



ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 3%، لتصل إلى 15 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وارتفعت الإيرادات بنسبة 16% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتصل إلى 205 ملايين دينار، مقارنة بـ177 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2024. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23% ليبلغ 94 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ76 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2024.



فلسطين.. 24 مليون دينار الإيرادات



استقرت قاعدة عملاء Ooredoo فلسطين على 1.5 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وانخفضت الإيرادات بنسبة 5% إلى 24 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ25 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2024.



كما انخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4% إلى 9 ملايين دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ10 ملايين دينار لنفس الفترة من سنة 2024. هذا وقد استمر الأداء في التأثر بشكل كبير بتداعيات النزاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

المالديف.. 6% نمو قاعدة العملاء إلى 421 ألف عميل

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo المالديف بنسبة 6% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتصل إلى 421 ألف عميل. كما بلغت الإيرادات 33 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4% ليصل إلى 18 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ17 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2024.