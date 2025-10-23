منح مجلس وزراء الداخلية العرب وزارة الداخلية جائزتين في مجال مكافحة المخدرات تقديرا لجهودها في مواجهة هذه الآفة على الصعيدين العربي والدولي.



جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الـ 39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذي انطلقت أعماله في تونس برئاسة المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد محمد قبازرد.



وتعنى الجائزة الأولى بأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي، أما الجائزة الثانية فتتعلق بأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى الدولي، علما أن مجلس وزراء الداخلية العرب يمنحهما سنويا لأفضل أجهزة لمكافحة المخدرات في الدول العربية.



من جانبه، دعا المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد محمد قبازرد إلى تعزيز التعاون العربي في مواجهة المخدرات لحماية المجتمعات العربية وخصوصا الشباب من مخاطر هذه الآفة.



وأكد العميد قبازرد في تصريح لـ «كونا» عقب افتتاح أعمال المؤتمر العربي الـ 39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات أن مكافحة المخدرات تتطلب تكثيف الجهود الوقائية والعلاجية والأمنية، مشددا على التزام دولة الكويت بدعم الجهود العربية والدولية في هذا المجال.



واعتبر أن المخدرات تمثل تهديدا للأمن العربي خاصة أنها تغذي شبكات غسل الأموال وتمول الجريمة المنظمة، مما يجعل مكافحتها مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونا وتكاملا عربيا.



وأشار إلى ان الواجب الوطني والأمني يحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات والتجارب الميدانية وتكثيف التوعية للوقاية من المخدرات، مبرزا أهمية تنسيق الجهود العربية وتفعيل التعاون المشترك لمواجهة آثارها.



بدوره، وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان، في كلمة خلال انطلاق المؤتمر، ضرورة تضافر الجهود والتحلي باليقظة الدائمة للتصدي لمخاطر المخدرات في الدول العربية.



واعتبر كومان أن حجم التحديات والتهديدات الحالية المرتبطة بانتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المجتمعات العربية يفرض المزيد من التعاون لمواجهتها، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في سوق الاتجار غير المشروع للمخدرات والسعي المستمر لعصابات المخدرات لابتكار طرق جديدة لتهريب وإخفاء المواد المخدرة «الأمر الذي يفرض أعباء متزايدة تقع على عاتق أجهزة المكافحة في عمليات إنفاذ القانون».



كما شدد على أهمية التنسيق الأمني العربي المشترك في التعامل مع ظاهرة المخدرات من خلال اجتماع فريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن أعمال المؤتمر إلى جانب بحث مقترح إنشاء مرصد عربي للمخدرات وإعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.



ولفت كومان إلى الأهمية البالغة التي يحظى بها محور الوقاية ورفع الوعي بأخطار المواد المخدرة في العالم العربي ويأتي ضمن هذه الجهود مقترح لتنظيم أسبوع عربي سنوي للوقاية من المخدرات ومكافحتها ليشكل فرصة حقيقية لتكثيف برامج التوعية بأخطار المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع في مهالكها «بعد أن ثبتت نجاعة الأسابيع والأيام المماثلة مثل أسبوع المرور العربي والأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب».