شهدت منافسات البطولة العربية للجودو المقامة في مدينة أربيل تفوق الأندية الكويتية وهيمنتها على المراكز الأولى ضمن منافسات فئة الناشئين للأندية.

وبحسب بيان لإعلام البطولة العربية للجودو فقد جاءت النتائج لتؤكد تفوق الأندية الكويتية التي هيمنت على المراكز الأولى وسط إشادة من الحضور بالمستوى الفني العالي للناشئين العرب ما يعكس تطور رياضة الجودو في المنطقة العربية.

وأحرزت الأندية الكويتية المراكز الأولى في المنافسة حين احتل نادي الصليبيخات المركز الأول وجاء نادي خيطان ثانيا، أما نادي القادسية فجاء ثالثا ونادي الكويت رابعا.

وأجريت المنافسات بحضور رئيس الاتحاد العربي المهندس نعمان شاهر ومستشاره ياسين الأيوبي ورئيس الاتحاد العراقي للجودو الدكتور عدي الربيعي وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين اللاعبين العرب الذين قدموا مستويات فنية عالية على بساط البطولة.

وشهدت النزالات إثارة كبيرة في مختلف الأوزان تميزت بالقوة والعزيمة وسط تشجيع جماهيري وتفاعل واسع من الوفود المشاركة.