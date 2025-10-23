بقلم: ناصر العنزي

في بعض الأحيان يغنيك حارس المرمى عن عشرة لاعبين مثل حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا ، ولا يحتاج كورتوا مثل هذا المديح لكنه بصراحة حارس " استثنائي " ولا نقول ان الكرة لا تدخل مرماه لكنه يتصدى لكرات خيالية في الوقت الذي يترقب فيه المشاهد الكرة تدخل المرمى فيظهر من تحت الارض ويبعد الكرة بأطراف قفازه أو يرمي بكل جسمه مستخدما قدمه في إفشال محاولة الخصم ، وفي مواجهة يوفنتوس أمس ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال اوروبا أكمل كورتوا تفوق فريقه وحافظ على مرماه نظيفا من فرص كادت تعادل النتيجة .



وقد التقطت الكاميرا بعد المباراة لحظة اندهاش ممزوجة بالفرحة لمشجعة شابة بعدما قدم لها كورتوا قفازيه تكريما لتشجيعها ، وتنتظر الجماهير الأحد المقبل تحدي الأقوياء في " كلاسيكو الارض" بين ريال مدريد وبرشلونة وعيون أنصار المدريديين تشخص نحو حارسهم كورتوا ويقولون " سبع ولاّ ضبع " .

وفي مباريات الجولة الأخيرة في دوري ابطال اوروبا فرحنا لعودة ليڤربول الى جادة الانتصارات فمثله لا يغيب عن التواجد مع الكبار بعد خماسية في مرمى الالماني آينتراخت فرانكفورت ، وعلى دربه سار تشلسي ونجح في تحقيق فوز عريض تحت المطر في لندن على أياكس الهولندي(5-1) ، والفرق الانكليزية في دوري ابطال اوروبا " تتمسكن حتى تتمكن " وتراها في الادوار المتقدمة من المنافسة وتشلسي واحدة منها بعدما حقق اللقب أكثر من مرة وهو خارج المشهد والتوقعات .