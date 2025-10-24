عبدالعزيز جاسم



خسر القادسية جولة ثانية في دوري أبطال الخليج، لكنه لم يودعها بعد، حيث تبقى له 4 مباريات يستطيع من خلالها العودة مرة أخرى للمنافسة بشرط ألا يظهر بالمستوى الذي ظهر عليه في مواجهة زاخو العراقي الاولى التي خسرها 1-3 وأمام العين الإماراتي 0-1 اول من أمس، لذلك فهناك متسع من الوقت قبل الجولة الثالثة أمام سترة البحريني التي ستقام مطلع الشهر المقبل لتصحيح المسار مرة أخرى.



ويحل «الأصفر» حاليا في المركز الأخير دون رصيد من النقاط، فيما يتصدر العين بـ 6 نقاط، ويأتي زاخو خلفه بـ 4 نقاط ثم سترة بنقطة واحدة، ما يعني أن اللحاق بأحد المركزين الأول والثاني المؤهلين للدور نصف النهائي متاح.



من جهته، قال المدرب نبيل معلول خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة ان اللاعبين لم يقصروا في أداء واجبهم، مشيرا إلى أن الحظ لم يسعف فريقه خصوصا بعد إضاعة 3 فرص محققة للتسجيل في الشوط الاول، ثم تمكن العين من خطف هدف وحافظ عليه، لافتا إلى الإصابات والتبديلات لم تجعله يتحكم بصورة تكتيكية أكبر في المباراة.



وأضاف معلول أن الخسائر المتتالية الأربعة لا ترضيه ولا ترضي أي أحد في القادسية، لكن مع عودة المصابين ستكون لدينا حلول كثيرة في الاختيارات والتشكيلة، فنحن نشارك في كل مباراة بوجود 6 مصابين وأكثر حتى إن عيد الرشيدي ومعاذ الظفيري شاركا رغم مشاركتهما في 3 حصص تدريبية فقط بسبب النقص العددي الكبير.



وعن المحترفين، أكد معلول أن تقييم مستوى المحترفين بالوقت الحالي صعب جدا ولكن بعد شهر ديسمبر من الممكن الحكم عليهم، مؤكدا أن المحترفين انضموا للفريق في وقت متأخر وهم بحاجة لعمل بدني، لكنني اثق بكل المجموعة التي لدي خصوصا عندما تكتمل صفوفنا وستعود النتائج الإيجابية.



من جانبه، قال مدرب العين الإيطالي ماتيو لامباردو ان فريقه يعتبر الأصغر سنا بين جميع الفرق، فمتوسط الأعمار تحت 23 سنة، لذلك نعتبر الانتصار على القادسية مهما جدا، لأننا نعرف مكانة وتاريخ المنافس في البطولات المحلية والخليجية، مشيرا إلى أن فريقه لديه طموح كبير يريد تحقيقه في البطولة.