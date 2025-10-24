

أعلنت شركة «سرج» للاستثمار الرياضي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورابطة محترفي التنس «إي تي بي»، اليوم، إطلاق بطولة جديدة ضمن سلسلة بطولات «ماسترز 1000 نقطة» لرابطة محترفي التنس، لاستضافتها في المملكة العربية السعودية.



تمثل هذه الشراكة المرة الأولى التي ستقام فيها هذه الفئة من البطولات خارج الوجهات التقليدية، حيث ستصبح السعودية الوجهة العاشرة التي تستضيف بطولة «ماسترز 1000 نقطة» لرابطة محترفي التنس، إلى جانب 9 وجهات أخرى تشمل كلا من: إنديان ويلز، وميامي، ومونتي كارلو، ومدريد، وروما، وتورونتو/ مونتريال، وسينسيناتي، وشنغهاي، وباريس. ومن المقرر استضافة البطولة في المملكة عام 2028 على أقرب تقدير.



وتشكل هذه الشراكة بداية مرحلة جديدة لرياضة التنس في السعودية والعالم، حيث ستسهم في استقطاب أبرز نجوم اللعبة إلى المملكة وتوفير تجربة غير مسبوقة للمشجعين.



وتعكس استضافة هذه البطولة مدى التزام صندوق الاستثمارات العامة بترسيخ مستقبل رياضة التنس والقطاع الرياضي العالمي، وتعزيز سمعة المملكة بوصفها مركزا رائدا لاحتضان أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الصندوق ورابطة محترفي التنس، التي تشمل دور الصندوق بوصفه شريك تسمية رسميا لتصنيفات اللاعبين «بي آي إف. إي تي بي رانكنغز» وتصنيفات رابطة محترفات التنس «دبليو تي إي»، حيث تتضمن الشراكة التعاون في تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية لجولة رابطة محترفي التنس، وإطلاق منصة «إي تي بي تينس آي كيو» التقنية المدعومة من الصندوق. وبموجب الاتفاقية، ستنضم البطولة الجديدة إلى رابطة محترفي التنس وبطولات «ماسترز 1000 نقطة» الحالية كمساهم في «إي تي بي ميديا»، الذراع العالمية للبث والإعلام التابعة لرابطة محترفي التنس.



من جهته، قال بندر بن مقرن، رئيس مجلس إدارة شركة «سرج» للاستثمار الرياضي: «تمثل استضافة بطولة (ماسترز 1000 نقطة) في السعودية خطوة مهمة لتطوير رياضة التنس في المنطقة، كما تؤكد الشراكة التزامنا المشترك بالتعاون مع رابطة محترفي التنس لتنمية وتعزيز اللعبة على الصعيد الدولي. ويجسد هذا الإعلان الدور المتنامي للمملكة كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، كما يسهم في تعزيز طموحاتنا لدعم الرياضيين وتوفير تجربة متميزة للمشجعين والمهتمين بهذه الرياضة خلال السنوات المقبلة. ونعتز بقيادة هذه الجهود والتعاون مع شركائنا، ونتطلع لتنظيم بطولة سيكون لها أثر إيجابي مستدام على رياضة التنس».



يشار إلى أن الرياض تستضيف نهائيات رابطة محترفات التنس منذ عام 2024، كما تستضيف جدة بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس منذ عام 2023.