أكد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر أن مشاركة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة ـ البحرين 2025 تأتي ترجمة واضحة لدعم القيادة للحركة الرياضية الأولمبية لرفع علم الكويت وتحقيق الإنجازات في جميع الاستحقاقات ومنحها الفرصة للاحتكاك القاري وصقل المهارات، مثمنا استضافة البحرين للدورة باستعدادات عالية وجهود متكاملة لإنجاح الحدث.



وأعرب الناصر في تصريح لـ«كونا» عن خالص شكره وتقديره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بمستوى التنظيم العالي الذي تدار به منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب، وما يعكسه ذلك من جاهزية البحرين وقدرتها على استضافة البطولات القارية بكفاءة، ما يجسد مكانة المملكة وريادتها في استضافة الأحداث الرياضية القارية.



وشدد على أهمية دعم الكفاءات الرياضية الشابة وتوفير مقومات النجاح لهم، مؤكدا أن ذلك يعد أولوية استراتيجية لدى الكويت لضمان استمرار صناعة الأبطال ورفع راية الوطن في المحافل الدولية. ولفت الناصر إلى أن مشاركة الكويت في هذه الدورة تأتي في إطار الحرص على دعم الحركة الرياضية الأولمبية للقارة الآسيوية وتعزيز التواصل الرياضي بين الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصناعة مستقبل مشرق للرياضة الآسيوية.



وأثنى على حضور البعثة الكويتية ومشاركتها الفاعلة في مختلف الألعاب، لافتا إلى ما تمثله هذه البطولات من أهمية في تطوير مستوى الشباب وتهيئتهم للمنافسة على أعلى المستويات.



وأعرب عن تمنياته للبعثة الكويتية المشاركة في المنافسات بتحقيق أفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج لرفع اسم الكويت عاليا في هذا المحفل الرياضي الآسيوي.



أول ميدالية للكويت



وافتتحت بعثتنا المشاركة في الدورة سجلها بالميداليات عن طريق لعبة التيك بول بعد حصول البطل ناصر الصقر على الميدالية البرونزية بفوزه على منافسة لاعب منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لفئة الفردي.



ويضم وفدنا المشارك في الدورة 75 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 14 لعبة.



الافتتاح الرسمي للدورة



وكانت الدورة قد انطلقت رسميا مساء الأربعاء بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف الدول الآسيوية من بينها الكويت، حيث يشارك أكثر من 6 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة، وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة احتفالية تعكس مكانة البحرين على خريطة الرياضة القارية بحضور الشيخ فهد الناصر والشيخ مبارك الفيصل، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله إلى جانب كبار المسؤولين الرياضيين في القارة الآسيوية ورؤساء اللجان الأولمبية والوفود المشاركة.



وأقيم الحفل لأول مرة داخل صالة مغلقة بمركز البحرين العالمي للمعارض، وتخلله عرض فني مبهر استعرض ملامح التاريخ البحريني وتراثه البحري ومكانته مع توظيف تقنيات الاضاءة والعروض الرقمية والطائرات المسيرة والالواح الضوئية إضافة إلى لوحات بصرية معاصرة أظهرت التمكين الشبابي.



وحظي لاعبا منتخبنا الوطني لألعاب القوى ياسمين وليد والغولف سالم العبكل بشرف حمل العلم الكويتي في حفل الافتتاح ليقودا وفد الكويت المكون من 24 لاعبا ولاعبة في طابور العرض.