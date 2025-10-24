

يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات بطولة اتحاد الطائرة، إذ يلتقي العربي (5 نقاط) مع النصر (بلا نقاط) في 5:00 مساء، بينما يتواجه اليرموك (6 نقاط) مع الصليبخات (5 نقاط) في 7:00 مساء.



ومن حيث سلم الترتيب، فإن المواجهتين لتحسين المراكز، فقد حسمت كل من كاظمة والكويت والقادسية وبرقان مقاعدها في المربع الذهبي للبطولة الذي سيقام الاثنين المقبل فيما فقدت باقي الفرق فرصتها في الوصول إليه.



وبمرور عابر على المباراتين، يسعى العربي لتحقيق النقطة السابعة والتقدم في سلم الترتيب وتشير المعطيات إلى تفوقه على النصر الذي لم يحقق أي نتيجة إيجابية حتى اليوم ويعتبر مباراته اليوم مصيرية في تحقيق أول 3 نقاط له في البطولة، أما الصليبخات الذي استفاق متأخرا فيطمح إلى المزيد رغم نهاية المنافسة لتحسين مركزه أمام اليرموك الذي يسعى بدوره إلى الهدف نفسه.