

أعلن فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع عن فوزه بجائزة مفتاح ميشلان المرموقة، ليضع بذلك الكويت على خريطة الضيافة الفاخرة عالميا، ويعد هذا التكريم من دليل ميشلان بمنزلة شهادة تميز تمنح للفنادق التي تقدم تجارب إقامة استثنائية تتجاوز المفهوم التقليدي للفخامة، من حيث التصميم والخدمة والشخصية والروح المحلية.



ويعد هذا الإنجاز لحظة فخر للكويت ولقطاع الضيافة فيها، إذ يعكس مكانة فندق فورسيزونز الكويت كوجهة راقية تجمع بين أناقة التصميم المعاصر ودفء الضيافة الكويتية الأصيلة، فمن إطلالاته البانورامية على المدينة إلى مطاعمه المتميزة ومرافق السبا التي تعد ملاذا للسكينة، تم تصميم كل تفصيل بعناية.



وفي تعليقه على هذا التكريم، قال مارتن كيبنغ، المدير العام لفندق فورسيزونز الكويت برج الشايع: فخورون بهذا التقدير من دليل ميشلان، فهو يعكس التزام فريقنا الدائم بالتميز وقدرته على تحويل كل لحظة إلى تجربة لا تنسى لضيوفنا وهذا الإنجاز تتويج لجهودنا الجماعية ويؤكد على مكانة الكويت كوجهة راقية تجمع بين الأصالة والحداثة.

من جانبه، قال كابريل كالندريان، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات بفندق فورسيزونز الكويت «منذ افتتاح الفندق، كانت رؤيتنا واضحة أن نمنح كل ضيف شعورا بالانتماء والتقدير. هذا التكريم من دليل ميشلان يؤكد أننا نجحنا في إيصال هذه الرسالة».