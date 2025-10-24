تعكس نجاح إستراتيجية المجموعة التي ترتكز على فهم عميق لاحتياجات عملائها

في تأكيد جديد على مكانتها الرائدة في قطاع إدارة الثروات، حصدت مجموعة «الوطني للثروات» جائزتين مرموقتين من مجلة «ميد» العالمية، وذلك ضمن جوائزها للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025.



وجاء فوز «الوطني للثروات» بالجائزتين عن الفئات التالية: - أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت (Best Private Bank in Kuwait).



- أفضل بنك للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Outstanding Private Bank for HNW Clients in the MENA Region).



ويبرهن هذا الفوز مجددا على مكانة «الوطني للثروات» كخيار أول وموثوق للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات في الكويت والمنطقة، كما يعكس أداءها المتميز ونجاح استراتيجيتها التي ترتكز على فهم عميق لاحتياجات العملاء وتقديم حلول مصممة خصوصا للسعي الى حماية وتنمية ثرواتهم وبناء إرث مستدام للأجيال القادمة.



معايير عالمية للتميز



وتستند جوائز «ميد» إلى عدة معايير، حيث تمنح المجلة جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة للمؤسسات التي تظهر تميزا استثنائيا في الخدمة والأداء، والرؤية طويلة الأمد، والقدرة على تقديم حلول استثمارية مبتكرة، أما جائزة أفضل بنك للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، فتركز على قدرة البنك على تلبية الاحتياجات المتنوعة لهذه الشريحة من العملاء، من خلال خدمات مصرفية واستشارية فائقة الجودة، وحلول مصممة خصوصا لإدارة ثرواتهم والسعي إلى تنميتها وحمايتها.



ويعكس هذا الإنجاز قوة العلامة التجارية المرموقة لـ «الوطني للثروات» (NBK Wealth)، والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محليا ومن الأكبر إقليميا، حيث تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني، الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديرا لجهودها في القطاع المصرفي.



وأثبتت مجموعة الوطني الثروات قدرتها على تلبية احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وعززت عروضها في مجال إدارة الثروات محققة نموا ملحوظا في الأصول المدارة، كما نجحت المجموعة في تنويع محفظتها الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول، مما ساهم في استقطاب عملاء جدد وترسيخ مكانتها كجهة رائدة في مجال إدارة الثروات.



كما أطلقت مجموعة من المنتجات الجديدة، مثل استراتيجيات الدين الخاص، والودائع المهيكلة، وخدمات إدارة المحافظ المتخصصة، إضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة الشاملة التي تقدمها المجموعة مثل إدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية.



وكانت المجموعة قد أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، مما أتاح للعملاء فرصا أكبر للاستفادة من عدد من المنتجات الاستثمارية المختارة، كما عززت التفاعل مع عملائها عبر مبادرات مبتكرة، شملت إصدار تقارير تحليلية متخصصة ضمن «رؤى مجموعة الوطني للثروات»، مما يرسخ مكانتها كمزود رائد للحلول الاستثمارية المتكاملة.



وتعد «الوطني للثروات» ركيزة أساسية ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال إدارة الثروات بالشرق الأوسط، وتتخطى قيمة الأصول المالية الشخصية المدارة فيها أكثر من 41 مليار دولار كما بنهاية عام 2024، وتتميز ببصمة جغرافية واسعة تمتد عبر 9 مدن في 5 دول مختلفة، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة، والتخطيط المالي، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية. وتتبع المجموعة نهجا يركز على إيجاد الحلول المخصصة التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل بما يلبي الأهداف المالية الفريدة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية.