هادي العنزي



سجل كاظمة والصليبخات أفضل انطلاقة ممكنة في الدوري العام لكرة السلة، بتغلبهما على العربي والقرين تواليا في افتتاح المسابقة مساء أمس، حيث تفوق "البرتقالي" على "الأخضر" بفارق 32 نقطة (98-56)، فيما سجل الصليبخات فوزا مهما ومثيرا على القرين 89-86، ليحصد الفائزان نقطتين لكل منهما، فيما حصل الخاسران على نقطة واحدة لكل منهما.



جاءت مواجهة كاظمة والعربي من طرف واحد في أغلب فتراتها، بعدما بسط "البرتقالي" أفضلية واضحة على مجرياتها، وتمكن من فرض سيطرته بفضل تألق العديد من لاعبيه، وفي مقدمتهم عبدالله إبراهيم (18 نقطة)، عبدالرحمن السهو (17 نقطة)، والأميركي فيل غرين (16 نقطة)، فيما كان عادل مديد أفضل مسجلي "الأخضر" بـ 11 نقطة.



وجاءت المواجهة الثانية بين القرين والصليبخات مثيرة في تفاصيلها، بعدما تبادل الفريق الأفضلية الميدانية، والتقدم بالنتيجة غير مرة، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفريق المدرب الوطني فهد برجس، بعدما حسم "الأحمر" النتيجة لمصلحته بفارق 3 نقاط فقط.

وتمكن الصليبخات من الخروج متقدما في الربع الأول بفارق 7 نقاط (26-19)، وحافظ على تقدمه رافعا الفارق إلى 10 نقاط بنهاية النصف الأول من المباراة (48-38).



وواصل الصليبخات أفضليته بالربع الثالث، بفضل التعاقدات الأخيرة للفريق، بضم عبدالرحمن السهول من العربي (19 نقطة)، ومصطفى الرفاعي من القرين (3 نقاط)، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب الارتكاز الإيراني سولار منجي (20 نقطة)، وقد سجل "الثلاثي" حضورا متميزا في مباراتهم الأولى مع الصليبخات، بالإضافة إلى تألق فيصل الحسيني (11 نقطة)، وأفضل لاعب في المباراة الأميركي دينغاي هاريس (26 نقطة) واستحواذه على 15 كرة مرتدة (ريباوند)، فيما كان أبرز مسجلي القرين عادل السعيد (18 نقطة)، والأميركي لامار (26 نقطة).