حصد اللاعبان أحمد وخالد الشرف اليوم الجمعة ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية في البطولة الإقليمية للشرق الاوسط للعبة جوجيتسو المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع أحمد الشرف تحقيق ذهبية في نظام البدلة (الحزام الرمادي) في وزن تحت ال27 كجم كما تمكن من إحراز ذهبية أخرى في نظام بدون بدلة (حزام رمادي) في ذات الوزن، بينما حقق خالد الشرف فضية في نظام البدلة (حزام رمادي) تحت وزن ال34 كجم وبرونزية في نظام من دون بدلة في ذات الوزن والحزام.

من جانبه، أعرب والد اللاعبين عيسى الشرف عن سعادته بتحقيق هذه النتائج، مؤكدا الاستمرار في دعم أبنائه للوصول إلى العالمية وتحقيق إنجاز عالمي يسجل باسم الكويت. وأكد أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات التي من شأنها رفع مستوى اللاعب والمساهمة في تحقيق إنجازات وبطولات في مختلف المحافل الدولية.