خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب اليوم الجمعة امام نظيره الصيني بفارق بسيط 35- 37 ضمن منافسات المجموعة الثانية من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.



وجاءت هذه الخسارة بعد تحقيق المنتخب 3 انتصارات متتالية على كل من نظيره الاماراتي 37-21 ومنتخب كازاخستان 42-26 ومنتخب تايلند 43-15 فيما سيخوض مباراته الخامسة أمام منتخب إيران بعد غد الأحد.

وتشارك البعثة الكويتية في المنافسات المتنوعة بالدورة الآسيوية حيث شهد اليوم مشاركة اللاعبين وليد المطيري ومحمد بن سلطان في الدور ال32 لمنافسات التايكوندو فيما شارك اللاعب علي جمعة في منافسات تصفيات مواي تاي.

وحضر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ونائب الرئيس الشيخ مبارك الفيصل مشاركة الكويت في مسابقة مواي تاي.

كما شارك الفرسان مصعب العتيبي وعلي الخرافي وحسين الخرافي والفارسة موضي الجبري في نهائي منافسات الفروسية لقفز الحواجز واللاعب سالم العبال في الجولة الثانية من تصفيات الغولف.

وافتتحت بعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب سجلها بالميداليات عن طريق لعبة التيك بول بعد حصول البطل ناصر الصقر على الميدالية البرونزية بفوزه على منافسه لاعب منتخب ماليزيا 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لفئةالفردي.