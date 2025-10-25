نفّذت الإدارة العامة لشرطة النجدة حملات مرورية وأمنية على منطقتي سلوى والرميثية في محافظة حولي، وذلك بهدف ضبط المخالفين وردع السلوكيات التي تشكّل خطراً على السلامةالعامة وتعزيز التواجد الأمني في الميدان.

وأسفرت الحملات حسب بيان لوزارة الداخلية عن تحرير 524 مخالفة مرورية متنوعة وضبط مركبة مطلوبة وشخصين صدرت بحقهما أوامر إلقاء قبض و 7 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة ومسكرة و 5 أشخاص بحالة غير طبيعية و 7 مخالفين لقانون الإقامة والعمل و5 متغيبين وشخص مطلوب للتنفيذ الجنائي وحجز 9 مركبات مخالفة وضبط 7 مركبات مطلوبة.



وتؤكد الإدارة العامة لشرطة النجدة استمرار حملاتها المكثفة في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين، بما يسهم في حفظ الأمن وتعزيز السلامة المرورية.