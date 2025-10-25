بقلم: ناصر العنزي

قبل يوم من قمة كوكب الأرض وكلاسيكو النجوم بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب العاصمة سنتياعو برنابيو، أشعل النجم الشاب لامين يامال (18 عاما) حدة المنافسة بعدما استهزأ بالفريق الملكي خلال مقابلة متلفزة، وقال «يسرقون ويحتجون»، ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط الكروية، وردت تقارير مدريدية بأن قائد الملكي والمنتخب الإسباني كارفاخال سيتحدث مع يامال، وأنه سينقل إلى مواطنه أن تصريحاته «غير لائقة»، فضلا عن أنها تعتبر عدم احترام للنادي الملكي، ويمكن أن يؤدي إلى توترات في المنتخب الإسباني بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة.



وكان يامال قد بزغ نجمه صيف العام الماضي عندما ساهم كثيرا في فوز بلاده بكأس أمم أوروبا، غير أن تصرفاته بعدما بلغ من النجومية والثراء كبيرا اتجهت إلى منحى آخر محل استغراب الجماهير، ولكن مدرب برشلونة فليك يقف دائما مع نجمه الشاب وألقى باللائمة سابقا على مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي بعدما عاد يامال مصابا وكان على المدرب حسب زعمه إراحته.



المدريديون يدخلون المواجهة غدا لتأكيد صدارتهم بعدما أكمل المدرب ألونسو عدته بوجود خط هجوم ناري بقيادة مبابي وفينيسيوس، وحربهم ما زالت قائمة مع غريمه الكاتالوني منذ 100 عام، ويقول أنصاره ومحبوه «المعركة انتصار وهزيمة» وإن خسرنا بالأربعة فقد فزنا بمثلها وأكثر، وردا على سخرية يامال يقولون دعه بما يقول فما زال صغيرا في السن.. «اليوم لهو وغداً أمر».