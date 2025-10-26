

مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري زين للدرجة الاولى لكرة القدم بإقامة مباراتين، حيث يلعب الشامية برصيد 3 نقاط مع فريق برقان بـ 5 نقاط على ملعب ناصر العصيمي في الـ 5:35 مساء، وفي اللقاء الآخر يوجه فريق خيطان برصيد 4 نقاط نظيره فريق سبورتي بلا رصيد من النقاط على ملعب الساحل في الـ 7:50 مساء.



وتستكمل منافسات الجولة غدا بإقامة مباراتين تحملان الكثير من الأهمية لحسابات صدارة الترتيب، حيث يلعب المتصدر اليرموك بـ 12 نقطة مع فريق الجزيرة برصيد 10 نقاط على ستاد نادي الشباب في الـ 5:35 مساء، يليها اللقاء الملتهب الذي يجمع الصليبخات برصيد 12 نقطة مع فريق الساحل بـ 11 نقطة على ستاد مبارك العيار في الـ 7:50 مساء.