

يحيى حميدان



بلغ اليرموك المباراة النهائية من كأس كرة الصالات «التنشيطية» في نسختها الثالثة بعد فوزه على كاظمة 9-8 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 6-6 في الوقت الأصلي من الدور نصف النهائي وذلك في صالة نادي الشباب.



وسجل أهداف «اليرامكة» كل من سليمان العمران (هدفين) والإسباني بورخا دياز (هدفين) وعبدالله ثامر والصربي ستراهينيا بيتروف، فيما أحرز أهداف «البرتقالي» كل من أحمد الفارسي وصالح الفاضل والبرازيلي فرانكلين (هدفين) وناصر القلاف والروماني فيليب ماتشا.



وجاءت المباراة قوية بين الطرفين وتبادلا خلالها التقدم، واستطاع كاظمة أن يعادل النتيجة 6-6 بعد أن كان متأخرا 3-6 قبل دقائق من النهاية.



ولحق حامل اللقب الكويت باليرموك إلى المباراة النهائية بعد فوزه كذلك على العربي 5-1.



وتقام المباراة النهائية بعد غد الثلاثاء في صالة نادي الشباب.