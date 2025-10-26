

الدوحة - فريد عبدالباقي



عقد وزير الإعلام السعودي سلمان بن الدوسري لقاء موسعا مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، جرى خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون في الجوانب الإعلامية والرقمية بين البلدين.



وتركزت المباحثات على تبادل الخبرات الفنية والإنتاجية بين المؤسسات الإعلامية السعودية والقطرية، بما يسهم في بناء منظومة مهنية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي الخليجي والعالمي.



كما تناول الجانبان ملف حقوق بث مباريات المنتخبين السعودي والقطري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود لتنظيم عمليات البث بما يليق بالشعبية الكبيرة التي تحظى بها لقاءات المنتخبين، وضمان تقديم تغطية احترافية تبرز المستوى المتقدم للإعلام الرياضي في البلدين.



واتفق الطرفان على ضرورة رفع جودة التغطيات التلفزيونية والرقمية للبطولات والمناسبات الكروية، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعكس الصورة الحضارية للإعلام الخليجي وقدرته على مواكبة الأحداث الكبرى.



وخلال زيارته، اطلع الوزير سلمان الدوسري على التجربة القطرية الرائدة في تنظيم الأحداث الكبرى، ولاسيما تجربة استضافة كأس العالم قطر 2022، التي شكلت نموذجا يحتذى في الإدارة الإعلامية والتغطية العالمية الاحترافية.



وتأتي هذه التحركات في سياق التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة كأس العالم 2034، ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تعمل وزارة الإعلام على رفع جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية، والاستفادة من الخبرات الإقليمية في مجالات التشغيل والإنتاج والبث، لضمان تغطية عالمية تواكب مكانة المملكة ودورها الريادي في المنطقة.



من جانب آخر، وتتواصل اليوم منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري لكرة القدم، بمباريات قوية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية، إذ تسعى الأندية إلى تحسين مواقعها على جدول الترتيب مع اقتراب منتصف مرحلة الذهاب من البطولة.



تبدأ أولى مباريات اليوم، بلقاء يجمع بين نادي قطر وأم صلال والتي ستقام في الـ 5:30 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وهو اللقاء الذي يتطلع من خلالها الملك القطراوي إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، لا سيما أنه يمتلك في رصيده 14 نقطة، وفي حال فوزه يرتفع رصيده إلى 17 نقطة ويتصدر جدول الترتيب العام. في المقابل، يبحث نادي أم صلال بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تلقى عرضا لتدريب نادي الزمالك المصري خلال الساعات القليلة الماضية، إلى تحقيق الفوز والابتعاد مبكرا عن حسابات الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 6 نقاط.



وفي مواجهة أخرى، تقام في نفس التوقيت يلتقي الشحانية مع السيلية على ستاد الخور، وهي مواجهة تجمع في طياتها الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يحتل الشحانية المركز العاشر برصيد 4 نقاط، بينما يقبع السيلية الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى في قاع جدول الترتيب العام برصيد 3 نقاط.



وتختتم الجولة الثامنة بلقاء قوي يجمع بين الوكرة والريان، والذي سيقام في الـ 7:30 مساء على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة.



ويأمل الفريق الوكراوي إلى الحفاظ على تواجده ضمن أندية المربع الذهبي في ظل المنافسة الشرسة مع الريان صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن الوكرة صاحب المركز الرابع.