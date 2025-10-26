

توج فارس نادي صبحان فواز السبيعي بلقب بطولة نادي «السكب» للفروسية، التي أقيمت أمس الأول في مضمار نادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة فرسان الأندية المحلية.



وحقق السبيعي الصدارة في الشوط السادس الرئيسي على ارتفاع 130 سم بزمن 32.23 ثانية دون نقاط جزاء، تلاه أبرار المسلم وعبدالله العيباني وخالد الخبيري وعبدالرحمن المضاحكة، وفي الشوط الخامس على ارتفاع 120 سم، جاء فارس نادي السكب سالم الوهيب أولا متفوقا على الفرسان محمد المليفي وعبدالرحمن المضاحكة وسلمان الطينان وراكان الحساوي وعبدالله الرمضان، وقام سمير بركات بتتويج الأبطال، كما فاز الفارس محمد الشمري بصدارة الشوط الرابع على ارتفاع 110 سم، تلاه سعد السليمان وحمد الشمري وسوجو بابي وفيصل الشطي وديما الجاسر وروان الدريس وتالا بركات.



ونجح فارس نادي المسايل محمد غلوم في الفوز بالمركز الأول في الشوط الثالث على ارتفاع 100 سم، تلاه عبدالمحسن مالك ومرزوق السعيدي ومحمد الرويس.



وشارك أكثر من 100 فارس وفارسة في الشوطين الأول والثاني على ارتفاع 60-80 سم، ونجح عدد كبير منهم في تخطي الحواجز دون نقاط جزاء.



وترأست الحكمة الدولية نضار المصطفى لجنة الحكام في البطولة، والتي ضمت كلا من: خالد الأنصاري ولمى عبدالعال، وتولى تصميم المسلك الفارس يعقوب النصرالله ساعدته غدير نعمتي، وبدر الهيفي وسامي المزيني حكام ساحة، وفرح السراج وأريج المزيد في ميدان الإحماء.