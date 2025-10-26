

أطلقت مجموعة الساير، بالشراكة مع زيوت كوفران، عرضا خاصا على الزيوت الاصطناعية المميزة.



ومن المعروف أن كوفران هي العلامة التجارية الفرنسية الرائدة في مجال زيوت التشحيم، التي تأسست عام 1954 والمعروفة بتقديم زيوت تشحيم عالية الجودة مصممة خصوصا لظروف التشغيل القاسية.



وقال كريشنا كومار - مدير عام شركة الساير الهندسية: إن هذا العرض الترويجي يعزز التزام مجموعة الساير تجاه عملائها بتوفير منتجات عالمية موثوقة وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.



ويهدف العرض الى تقديم قيمة مضافة وتشجيع مالكي السيارات على تجربة الحماية الفريدة والأداء المحسن لتركيبة زيوت كوفران الاصطناعية المتطورة، والتي تقلل بشكل ملحوظ من الرواسب، وتطيل عمر المحرك، وتتيح فترات أطول لتغيير زيت المحرك.



وسيحصل العميل الذي يشتري عبوة سعة أربعة ليترات من أي زيت اصطناعي من كوفران مشارك في العرض، على عبوة مجانية سعة ليتر واحد من نفس الزيت، مما يضمن حصولهم على الكمية اللازمة لتغيير الزيت بالكامل وتعبئته، ويسري العرض من 15 أكتوبر 2025 إلى 9 يناير 2026، حصريا لدى فروع مجموعة الساير في الشويخ، الأحمدي، الفحيحيل والجهراء، وكذلك من خلال موزعي الساير المعتمدين.