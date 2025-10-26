شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفق لها خلال 3 أسابيع في الأسبوع المنتهي 22 أكتوبر الجاري، مدفوعة بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتحقيق أرباح قوية لبعض الشركات الأميركية الكبرى، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة. وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن المستثمرين ضخوا 11.03 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أعلى مستوى منذ الأول من أكتوبر. وجددت التوقعات بإمكانية إحراز تقدم في اتفاق تجاري بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل اهتمام المستثمرين بالأصول عالية المخاطر.



وسجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات صافية بلغت 9.65 مليارات دولار بعد أسبوعين متتاليين من التدفقات الخارجة، في حين شهدت الصناديق الآسيوية تدفقات أسبوعية صافية بقيمة 2.81 مليار دولار، مقابل خسائر للصناديق الأوروبية بلغت 2.25 مليار دولار. وعلى صعيد القطاعات، استقطب قطاع التكنولوجيا 2.92 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ الأول من أكتوبر. كما أضاف المستثمرون 886 مليون دولار إلى صناديق الذهب والمعادن النفيسة، و819 مليون دولار إلى صناديق القطاع الصناعي.



وفي صناديق السندات العالمية، بلغ صافي التدفقات نحو 17.33 مليار دولار، مسجلا الأسبوع السابع والعشرين على التوالي من صافي المشتريات. وجاءت صناديق السندات المقومة باليورو في مقدمة المكاسب الأسبوعية مع تدفقات صافية بلغت 3.2 مليارات دولار، تلتها صناديق السندات الحكومية والشركات بمقدار 3.13 مليارات دولار و1.78 مليار دولار على التوالي.



كما سجلت صناديق سوق النقد صافي مشتريات أسبوعية بقيمة 13.12 مليار دولار، مع تعويض صافي المبيعات الأسبوع السابق البالغ 7.02 مليارات دولار. واستمرت صناديق الذهب والمعادن النفيسة في جذب الاستثمارات للأسبوع التاسع على التوالي بمقدار 7.16 مليارات دولار. وفي الأسواق الناشئة، استمرت صناديق السندات في جذب المستثمرين للأسبوع الثالث على التوالي بصافي تدفقات 1.2 مليار دولار، في حين شهدت صناديق الأسهم صافي تدفقات خارجة بقيمة 440 مليون دولار، وفق بيانات 28826 صندوقا استثماريا.