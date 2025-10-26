

هادي العنزي



أكد إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية علي نادر جاهزية «السماوي» لملاقاة القادسية مساء غد ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري زين للدرجة الممتازة.



وقال نادر لـ «الأنباء»: «تجاوز السالمية كمجموعة واحدة الآثار السلبية للخسارة من العربي 1-3 في الجولة الماضية، وقد استفدنا كثيرا من تلك المباراة، بعدما استخلصنا الدروس الإيجابية، ومكامن القصور التي كشفتها مواجهة العربي، وسوف نلعب أمام القادسية ونحن في أتم جاهزية فنية وبدنية ممكنة».



وذكر نادر أن «السماوي» لا يعاني من أي غيابات أو إصابات في صفوفه، مضيفا أن القادسية فريق متميز، يضم العديد من العناصر القادرة على ترجيح كفته، كما أنه يطمح بدوره للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، كما أن السالمية لديه حافز كبير للخروج بنقاط المباراة كاملة، لتعويض الخسارة من العربي، ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري، ومن شأن الفوز على القادسية أن يعطي الفريق دفعة كبيرة لمواصلة التقدم في الجولات المقبلة.