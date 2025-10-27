

القاهرة ـ محمد سامي



نجح الأهلي في تكرار فوزه على إيغل نوار بطل بوروندي بنفس النتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ليحجز رسميا مقعده للمرة الـ11 في دور المجموعات من البطولة القارية تحت قيادة مدربه الجديد ييس ثوروب الذي واصل انطلاقته الإيجابية مع الفريق بتحقيق الفوز الثالث على التوالي.



وعقب اللقاء، صرح المدرب الدنماركي في المؤتمر الصحافي: «أجرينا تعديلات كثيرة على التشكيل، ومع ذلك قدم اللاعبون أداء جيدا، وهذا يؤكد أن الفريق يمتلك عناصر ذات جودة عالية»، مؤكدا أنه يهدف إلى تطبيق أسلوب يمنح جميع اللاعبين الثقة في المشاركة، وأن التركيز الآن سيكون على الحفاظ على الصلابة الدفاعية وتطوير الأداء الهجومي. وأضاف: «لن أرد على مسألة التدوير بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ولكن أؤكد أن لدينا خيارات متعددة. المهم أن يشعر كل لاعب أنه جزء من الفريق، لأننا نلعب كمنظومة واحدة».



من جانبه، كشف الجهاز الطبي عن تحسن كبير في الحالة الصحية لنجم وسط الفريق إمام عاشور بعد تجاوبه الإيجابي مع البروتوكول العلاجي من فيروس الكبد (A)، ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال الأيام المقبلة مرحلة التعافي البدني، تمهيدا لبدء برنامج بدني تأهيلي مكثف ثم العودة التدريجية إلى التدريبات.



ويستعد الأهلي لخوض مباراتين محليتين قويتين أمام بتروجيت والمصري البورسعيدي يومي الأربعاء والأحد المقبلين في الدوري الممتاز، قبل السفر 3 نوفمبر المقبل إلى إمارة أبوظبي للمشاركة في بطولة السوبر المصري.



على صعيد آخر، شهد اليوم الثاني من منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري، تحقيق المقاولون العرب بقيادة مديره الفني الجديد سامي قمصان أول انتصار له هذا الموسم على حساب مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد مودرن عند 11 نقطة.



في المقابل، خيم التعادل السلبي على مواجهة حرس الحدود وغزل المحلة، ورفع الأخير رصيده إلى 15 نقطة، فيما ارتفع رصيد الحرس إلى 12 نقطة.