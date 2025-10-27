نظّمت شركة الكويت للتأمين ورشة عمل بعنوان «فن تنسيق الورد الطبيعي» بالتعاون مع شركة «أيلول للزهور» تحت شعار «معا نهزم السرطان»، وذلك في جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، بحضور عدد من المرضى والمشاركين.



وجاءت المبادرة لإدخال لمسة من الجمال والبهجة في نفوس المرضى، من خلال دمج الفن بالطبيعة كوسيلة دعم نفسي فعالة، في إطار جهودها المستمرة في تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وذلك ضمن التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.



وفي هذا السياق، قالت فجر الصايغ مديرة إدارة التواصل المؤسسي في شركة الكويت للتأمين: نؤمن بأن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي، ومن خلال هذه الورشة، سعينا لمنح المرضى لحظات من الفرح والإبداع، في بيئة إيجابية تساعدهم على المواجهة بروح أقوى.



وأثنت الصايغ على الجهود التي يبذلها مركز سدرة في توفير الرعاية النفسية لمرضى السرطان، مؤكدة أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع لتقديم مبادرات تترك أثرا إيجابيا حقيقيا.



وفي موازاة هذه الفعالية، كانت الشركة قد نظمت نشاطا توعويا خاصا لموظفاتها في مقرها الرئيسي تضمن فحوص طبية لكل فئة عمرية، كما تم توزيع مطبوعات تثقيفية حول أعراض سرطان الثدي، وسبل الوقاية، وأهمية الفحص المبكر.