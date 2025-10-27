الحليلة: عروض متنوعة تناسب جميع الأذواق وتشغيل أكبر قطار داخلي في العالم

مقامس: المشروع يقام على مساحة 129 ألف م2 ويتضمن أكثر من 60 لعبة متنوعة

حسين: فحوصات دورية روتينية للأمن والسلامة أثناء التشغيل لضمان استمرار الجاهزية



ندى أبو نصر



أعلن الرئيس التنفيذي لشركـــة المشروعــــات السياحية أنور الحليلة عن تشغيل مشروع «ونتر وندر لاند الكويت» للموسم الرابع في السادس من نوفمبر المقبل بتجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين المتعة وعمق الأجواء الشتوية عبر تقديم مكونات ترفيهية متميزة للحدث.



وأكد الحليلة في مؤتمر صحافي أمس أن إقامة هذا الحدث تأتي في إطار سعي الشركة إلى تعزيز دورها في تطوير الوجهات والفعاليات الترفيهية التي تسهم في دعم السياحة الداخلية وجودة الحياة في الكويت بما ينسجم مع رؤية الدولة في تنويع خيارات الترفيه وتشجيع الأنشطة السياحية المحلية.



وأوضح أن هذا الموسم يتميز بإقامة فعاليات المسرح الترفيهي الذي يقدم عروضا متنوعة تناسب جميع الأذواق إلى جانب تشغيل أكبر قطار داخلي في العالم فضلا عن مجموعة من الألعاب الجديدة والمناطق الترفيهية المبتكرة التي تلبي تطلعات الجميع وتمنح الزوار تجربة فريدة ومميزة تجمع بين الترفيه والإبهار.



وأعرب عن شكره لكل من ساهم في تنظيم وإعداد هذا الموسم، داعيا الجميع إلى زيارة «ونتر وندر لاند» للاستمتاع وسط أجواء احتفالية وتجارب ترفيهية مميزة تناسب الجميع.



من جهته، قال المهندس المعماري من الشركة محمد مقامس في المؤتمر إن المشروع لهذا الموسم يقام على مساحة تبلغ 129 ألف متر مربع في موقعه المميز على شارع الخليج العربي ليقدم لزواره هذا العام تجربة ترفيهية استثنائية تتضمن أكثر من 60 لعبة متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.



وبين مقماس أن هذا الموسم يشهد تطويرا شاملا من حيث الديكورات واستحداث مناطق جديدة للألعاب استنادا إلى الخبرات المكتسبة من المواسم السابقة، موضحا أن أبرز الإضافات لهذا العام أكبر قطار داخلي في العالم وقلعتان للرعب وثلاث مناطق مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى إقامة حلبة تزلج خارجية في الكويت إلى جانب لعبة «البينت بول» ومسرح ترفيهي يبلغ مساحته أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع.



من جانبه، قال المهندس الميكانيكي من الشركة عدنان حسين في المؤتمر إن إدارة «ونتر وندر لاند» أولت اهتماما كبيرا بجوانب الأمن والسلامة في جميع مرافق المشروع، موضحا أنه تم في البداية التأكد من سلامة البنية التحتية وشبكات الخدمات الممتدة تحت الأرض لضمان أقصى درجات الأمان قبل التشغيل.



وأشار حسين إلى أنه يتم عقب استكمال تركيب الألعاب إصدار شهادات أمن وسلامة من شركات عالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنفيذ فحوصات دورية روتينية للأمن والسلامة أثناء أوقات التشغيل لضمان استمرار جاهزية المرافق، مبينا أن الإجراءات شملت أيضا الالتزام بجميع متطلبات قوة الإطفاء العام في الحديقة من خلال توفير فوهات إطفاء إضافية وزيادة عدد مخارج الطوارئ وتحديد نقاط تجمع آمنة لضمان سلامة الزوار في جميع الأوقات.



يذكر أن شركة المشروعات السياحية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها، إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج للصناعة السياحية والترفيهية في الكويت.



ويأتي تنظيم موسم «ونتر وندرلاند الكويت الرابع» بالتعاون مع مجموعة من الرعاة الاستراتيجيين، وهم: بيت التمويل الكويتي KFH الراعي البلاتيني، شركة الألبان الدنماركية الكويتية KDD الراعي الفضي، أمريكانا الراعي الفضي، طلبات الراعي الفضي، وكاكاو فاكتوري الراعي الفضي وإلى جانب شركة M2R Media كراعٍ إعلامي للموسم.