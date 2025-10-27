يوسف الشايع: ميشلان لم تكن مجرد شريك تجاري بل جزءاً أساسياً من مسيرة نمو «كايكو» من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في الكويت

سيدريك بينوا: ملتزمون بدعم «كايكو» من خلال منتجاتنا المبتكرة وحلولنا المستدامة ونتطلع لمواصلة هذه الرحلة معا وبناء مستقبل من التميز بعالم التنقل



تحتفل شركة ميشلان، الرائدة عالميا في تكنولوجيا الإطارات، بإنجاز استثنائي يتمثل في مرور 75 عاما على شراكتها مع وكيلها المعتمد في الكويت، الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر). وتشكل هذه الشراكة المستمرة دليلا على إرث مشترك من الثقة والجودة والالتزام بخدمة العملاء في الكويت من خلال تقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى.



منذ بداية التعاون في عام 1950، عملت ميشلان وكايكو معا على تزويد السوق الكويتي بإطارات متميزة وحلول تنقل متطورة. وعلى مدى العقود الماضية، نمت هذه الشراكة قوة ورسوخا، حيث ساعدت أجيالا من السائقين وأصحاب الأساطيل والشركات بمنتجات تجمع بين السلامة والأداء والمتانة.



وقال سيدريك بينوا، العضو المنتدب ونائب رئيس قسم التسويق والمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يمثل هذا الإنجاز الذي نحتفل به اليوم، بمرور 75 عاما على شراكتنا مع كايكو، أكثر من مجرد محطة تاريخية، إنه تأكيد على التزامنا بالمستقبل.



وأضاف: تتطور شراكتنا بما يتماشى مع تطلعات الكويت في مجال التنقل، وتبقى ميشلان ملتزمة بدعم كايكو من خلال منتجات مبتكرة، وحلول مستدامة، وثقة متبادلة شكلت أساس علاقتنا لعدة عقود، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة معا وبناء مستقبل جديد من التميز في عالم التنقل.



وبهذه المناسبة، قال يوسف الشايع الرئيس التنفيذي لشركة كايكو: هذه الذكرى ليست مجرد احتفال بالسنوات، بل هي احتفاء بعلاقة تعاون مثمرة ازدادت قوة على مر الزمن. لم تكن ميشلان مجرد شريك تجاري، بل جزءا أساسيا من مسيرة نمو كايكو نتطلع إلى مواصلة هذا الإرث من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في الكويت.



وأضاف أشيش تاندون، المدير العام لشركة كايو: الوصول إلى هذه المرحلة يمثل لحظة فخر لجميع العاملين في كايكو لـقد بنيت شراكتنا مع ميشـلان على قيم مشتركة من الجودة والابتكار وثقة العملاء، ومعا، دعمنا احتياجات التنقل المتطورة في الكويت لعقود، وسنواصل المضي قدما بنفس روح التميز والخدمة.



على مر السنين، رسخت كايكو مكانتها كاسم موثوق في قطاع السيارات الكويتي، من خلال تمثيل مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما في ذلك مازدا وبيجو و212 وايشر ورويال انفيلد وايفيكو.



وتعد ميشلان شركة عالمية رائدة في صناعة المواد المركبة المتقدمة وتجارب الحياة، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 130 عاما في تطوير المواد الهندسية. بفضل معرفتها العميقة بتقنيات البوليمرات، تواصل ميشلان الابتكار لتصنيع إطارات ومكونات عالية الجودة لمجالات متعددة تشمل التنقل والبناء والطيران والطاقة منخفضة الكربون والرعاية الصحية.