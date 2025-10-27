

مبارك الخالدي



يدشن منتخبنا الوطني للناشئين (مواليد 2010) في التاسعة مساء اليوم مشواره في بطولة غرب آسيا للناشئين الـ12 عندما يلتقي نظيره اللبناني، وذلك في مدينة العقبة الأردنية التي تستضيف منافسات البطولة حتى 4 نوفمبر المقبل.



وكانت القرعة أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الاولى التي تضم منتخبات لبنان والعراق والسعودية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن وسورية وفلسطين. ويلعب اليوم أيضا الأردن مع فلسطين، والسعودية مع العراق.



وكان الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب البرتغالي لويز فيريرا ومساعده حسين حاكم قد اختار قائمة ضمت 23 لاعبا لتمثيل المنتخب، هم الحراس عثمان الكندري وحسين ميرزا وخالد الخضير، واللاعبون محمد الجدعان وطلال الظفيري وسعد الشمري ومحمد اليوسف وذياب المطيري وعمر الصرعاوي وبدر الزنكي وبدر الداوود وحسن الاستاذ وحسن الملا وسعود العصيمي ونزال المعصب وعبدالله العجمي وحمد الشمري وعبدالعزيز النكاس وناصر سعيد ويعقوب الشمري ويوسف العنزي وسيد حسين العلي وخالد المشعل. وتعتبر البطولة فرصة مواتية للمنتخبات للتحضير لتصفيات كأس آسيا.