

هادي العنزي



يستضيف كاظمة نظيره الاتحاد السعودي في الـ7:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج (السوبرليغ). وتأتي المواجهة الكبيرة بين «البرتقالي» و«الإتي» بعد فوزهما في الجولة الأولى على المحرق البحريني (95-81)، وشباب الأهلي الإماراتي (94-88) تواليا، ليتصدر كاظمة المجموعة الأولى بفارق التسجيل عن الاتحاد بعدما تساويا برصيد نقطتين لكل منهما، بما يعد بمواجهة من العيار الثقيل، لحسم المركز الأول والصدارة مبكرا. ويسعى «البرتقالي» الذي يعود إلى «السوبر ليغ» بعد غيابه الموسم الماضي، حيث حل مكانه القادسية، لتحقيق فوز مهم وثان تواليا اليوم، يقربه بدرجة كبيرة من حجز البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدور قبل النهائي للبطولة، ويعتمد مدربه السلوفيني بويان لازيك على خبرة القائد أحمد البلوشي، وعبدالرحمن السهو، وحسين الخباز، وعبدالله إبراهيم، وعبدالعزيز الفضلي، بالإضافة إلى المحترف الأميركي فيل غرين، ومواطنه جاجوان جونسون، والصربي ستراهينيا ميكوفيتش، و«ثلاثي الشباب» حمد العلي، وخليفة العماني، ويوسف البلوشي.



على الجهة الأخرى، يأمل الاتحاد السعودي مواصلة انتصاراته خارج أرضه، وبعيدا عن جماهيره، بعد فوز أول على حامل لقب «السوبر ليغ» عن منطقة الخليج في الموسم الماضي.