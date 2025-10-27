

أهدت البطلة ياسمين وليد الميدالية الذهبية الأولى للكويت في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة في مملكة البحرين حتى 31 الجاري. وتمكنت البطلة ياسمين من تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي بتحقيقها رقما كويتيا جديدا بارتفاع 1.73م، لتصبح ياسمين وليد بطلة آسيا في الوثب العالي.



وفي نتيجة لافتة أخرى، تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيقه فوزا مستحقا على منافسه الايراني بنتيجة 24-19 في ختام دور المجموعات. وتربع منتخبنا على صدارة المجموعة الثانية.



ومن المقرر ان يلتقي منتخب اليد مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى بين منتخب البحرين والسعودية، حيث ستلعب مباراة نصف النهائي غدا الثلاثاء.