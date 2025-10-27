

يعقوب العوضي



تنطلق اليوم منافسات البطولة التنشيطية لكرة اليد لفئة العمومي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بإقامة 3 مباريات، تبدأ بلقاء اليرموك مع الصليبخات في الـ4.30 عصرا بينما يلتقي في المباراة الثانية العربي مع النصر في الـ6 مساء، ويختتم اليوم الأول بمواجهة السالمية مع الفحيحيل في الـ7.30 مساء.



وأقر اتحاد اليد البطولة التنشيطية بسبب مشاركات منتخب الشباب في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في البحرين ومرحلة التحضير للمنتخب الوطني الأول في المعسكر الخارجي حاليا في تونس والذي يستعد من خلاله لدورة التضامن الإسلامي التي تقام في نوفمبر المقبل بالسعودية، وفترة التحضير التي تليها لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها البلاد يناير المقبل.



من جهة أخرى، أقيم أمس الأول مهرجان مدارس كرة اليد لفئة الأشبال على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمشاركة عدة أندية، منها: الكويت، الصليبخات، التضامن وخيطان، وشهد المهرجان حضورا كبيرا من ذوي اللاعبين وزملائهم.