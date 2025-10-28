

اختتمت على ملاعب نادي اليرموك مسابقة الدوري العام للتنس تحت 16 سنة، وجمع اللقاء النهائي ناديي خيطان واليرموك، حيث فاز في مباراة الفردي لاعب خيطان عبدالعزيز خالد على لاعب اليرموك معاذ العتيبي 2-0، وكانت نتيجة مباراة الفردي الثانية في صالح لاعب خيطان ضاري الشمري بالانسحاب، وفي مباراة الزوجي فاز ثنائي خيطان عبد الرزاق براك ومحمد الحميدان على ثنائي اليرموك يوسف حسين وعلي الجراح 2-0 لينتهي اللقاء لصالح خيطان 3/0 ويحرز المركز الأول برصيد 11 نقطة، ويليه الكويت في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ثم اليرموك في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم التضامن في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.



وحضر المباراة النهائية للمسابقة وتوج الفائزين رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عبدالرضا الغريب، وأمين الصندوق مشاري عبد الرضا، بحضور عدد من مدربي الأندية والإداريين والمشرفين وأولياء أمور اللاعبين.



وأدار البطولة الحكم الدولي براك عبد المحسن جواهري كحكم عام وساعده مجموعة من حكام الاتحاد.