

قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن محافظة العاصمة، أمس الاثنين، بضبط ملحمة مخالفة تقوم بعمليات غش وتلاعب في منتجات اللحوم، حيث تبين قيامها بتزوير فواتير بيع وتوريد لحوم إلى الجمعيات التعاونية بغرض تمرير منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ولحوم مجهولة المصدر وكذلك تسييح لحوم مجمدة جاموس هندي المنشأ وإعادة بيعها على أنها طازجة مبرده وكذلك بيعها على أنها غنم استرالي أي الغش بالحالة والنوع والمنشأ.



وأوضحت الهيئة أنها، على ضوء نتائج التفتيش، قامت بإغلاق الملحمة المخالفة، كما تم إتلاف جميع كميات اللحوم المغشوشة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس التي تم ضبطها، إلى جانب تحويل العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم ومحاسبتهم وفق الأنظمة المعمول بها.



وأكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار الجهود الرقابية المشتركة في ملاحقة المخالفين وحماية المستهلكين، مشددتين على عدم التهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية والغذائية، مؤكدتين أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يعبث بسلامة الغذاء أو يعرض صحة المواطنين والمقيمين للخطر.