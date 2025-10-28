مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



يخوض نادي الكويت اختبارا قويا عندما يلتقي السيب العماني مساء اليوم على ستاد جابر المبارك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم.



ويلعب اليوم كذلك الأنصار اللبناني مع باشوندارا كينغز البنغالي في نفس المجموعة والملعب.



ويتساوى «الأبيض» والسيب في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يأتي الأنصار وباشوندارا في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.



وقد فاز الكويت والسيب على الأنصار وباشوندارا بنفس النتيجة (3-2) في الجولة الأولى التي أقيمت السبت الماضي.



ويدرك الفريق الكويتاوي، بقيادة مدربه المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، صعوبة لقاء اليوم الذي يتطلب تركيزا عاليا لتأمين الدفاع واستغلال كل فرصة ممكنة للتسجيل.



ويضع المدرب نيبوشا ثقته دائما في لاعبيه من أصحاب المستويات العالية والتجارب الكبيرة مثل الحارس خالد الرشيدي أو سعود الحوشان، وكذلك محمد فريح والكونغولي مالك زولا والمغربي مهدي برحمة ومشاري غنام في خط الدفاع، ويشغل خط الوسط رضا هاني وأحمد الظفيري وعلي حسين، وعلى طرفي الملعب البحريني محمد مرهون وعمرو عبدالرحمن «عموري»، ويتوقع أن يتواجد يوسف ناصر وحيدا في المقدمة.



في الجهة المقابلة، يعتبر السيب، بطل الدوري العماني الموسم الماضي، من الفرق القوية التي اكتسبت خبرة كبيرة من المشاركات الخارجية في السنوات الأخيرة.



ويتولى تدريب الفريق العماني المدرب الصربي نيكولا دوروفيتش، وهو يمتلك عددا من اللاعبين الدوليين في المنتخب العماني مثل أرشد العلوي وناصر الرواحي وزاهر الأغبري وعبدالعزيز المقبالي وصلاح اليحيائي، بالإضافة إلى المهاجم العاجي مامادو سورو الذي سبق له تمثيل القادسية في دورينا.



العربي وريجار



إلى ذلك، وضمن البطولة نفسها يخوض العربي مواجهة بشعار الفوز عندما يلتقي فريق ريجار تاداز الطاجيكي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك على ستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان. ولحساب المجموعة ذاتها يقام لقاء آخر لا يقل أهمية يجمع بين فريقي الصفاء اللبناني وموراس يونايتد القيرغيزي صاحب الضيافة.



وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن تعادل العربي مع الصفاء اللبناني 2-2 وريغار مع موراس من دون أهداف، ما يكسب مواجهتي اليوم أهمية بالغة لحسابات التأهل إلى الدور الربع النهائي.



ويسعى الأخضر لتحقيق الفوز لوضع قدم بطريق التأهل، ويفتقد العربي في مواجهة اليوم اللاعب المغربي نبيل مرموق بداعي الإيقاف بعد طرده أمام الصفاء، كما عاد إلى التشكيلة المدافع ناصر سالم بعد تعافيه من الإصابة.



وتضم قائمة المدرب البرتغالي ماركو الفيس مجموعة لافتة من اللاعبين يتــقدمهـم النيجيــريان ايوالا وكريستوفر جون والفلسطيني زيد قنبر ويوسف ماجد وعلي عزيز وعبدالوهاب العوضي وجمعة عبود، ومن المتوقع ان يدخل ماركو المباراة دون تحفظ مبالغ فيه بعدما انكشفت أوراق الفرق بالجولة الأولى.