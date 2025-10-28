

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن انطلاق موسم «أعياد البحرين 2025» في الأول من ديسمبر المقبل، تحت شعار «نعيشها كل لحظة»، ليعكس أجواء الفرح والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، ويعبر عن تنوع التجارب السياحية والثقافية والترفيهية في مختلف مناطق المملكة.



وأكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة الهيئة، أن موسم «أعياد البحرين» يمثل محطة رئيسية ضمن استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026، ويجسد التزام المملكة بتطوير المنتج السياحي وتقديم تجربة شاملة تجمع بين الثقافة والترفيه والتسوق، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.



من جانبها، أوضحت سارة أحمد بوحجي الرئيسة التنفيذية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن الموسم يأتي روزنامة موسعة ومتنوعة تشمل مختلف المحافظات والمواقع السياحية، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتقديم تجربة متكاملة للزوار والمقيمين، مشيرة إلى أن التحضيرات جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم موسم حافل بالفعاليات المميزة التي تعزز من جاذبية مملكة البحرين كوجهة مفضلة للعائلات الخليجية.



وفي إضافة جديدة هذا العام، ينطلق مهرجان التسوق في 28 نوفمبر المقبل بالتعاون مع أبرز المجمعات والمراكز التجارية، ليقدم تجربة تجمع بين التسوق والترفيه والاحتفال بالمناسبات الوطنية، بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم قطاع التجزئة والمشاريع الوطنية. وسيتضمن المهرجان عروضا وخصومات كبيرة وجوائز قيمة للمشاركين والزوار.



كما يضم الموسم باقة واسعة من الفعاليات العائلية التي تجمع بين الترفيه والتسوق في أجواء احتفالية تناسب جميع الأعمار، منها مهرجان مراعي وسوق المزارعين اللذان تنظمهما وزارة شؤون البلديات والزراعة احتفاء بالمنتجات المحلية والأنشطة الزراعية، ومهرجان القرية التراثية الذي تنظمه وزارة الإعلام ويعرض ملامح الحياة البحرينية القديمة وموروثها الشعبي، ومهرجان «وين وبكم» الذي يقدم أنشطة تفاعلية متنوعة، ومهرجان العيد الوطني بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الذي يجمع بين الطابعين الرياضي والعائلي.



وتتنوع الفعاليات الثقافية والفنية لتلبية مختلف الأذواق، وتشمل حفلات مسرح بيون الدانة التي تستضيف نخبة من الفنانين المحليين والعرب، ومهرجان البحرين العالمي للجاز، ومهرجان ليالي المحرق بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومهرجان مدينة المنامة الذي سيتم الإعلان عنه قريبا بفعالياته الثقافية المتعددة، كما يتضمن الموسم حفلات كبرى منها حفل الفنان محمد عبده، ومسرحية «ملك المسرح»، وحفل «الليلة البحرينية» الذي يحتفي بالمواهب الوطنية.