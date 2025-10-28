2.1 مليون سيارة «خصوصي».. و9342 أجرة جوالة.. و4.9 آلاف «تحت الطلب» و 93.3 ألف شخص اجتازوا اختبار القيادة العملي.. و51.1 ألفاً رسبوا

علي إبراهيم



أظهرت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء وجود نحو 2.609 مليون سيارة ودراجة نارية تعمل في الكويت بنهاية 2024، إذ شهدت أعداد تلك السيارات والدراجات زيادة على أساس سنوي بواقع 86.388 ألف سيارة قياسا إلى عدد سيارات والدراجات في 2023 بلغ 2.522 مليون سيارة.



ووفقا للبيانات، فإن 80.65% من السيارات العاملة بالكويت بنهاية 2024 هي سيارات خاصة، إذ بلغ عددها نحو 2.104 مليون سيارة، قياسا إلى 2.028 سيارة بنهاية 2023، ما يعني أن أعداد السيارات الخاصة ارتفعت بواقع 75.848 ألف سيارة في عام. وبلغ عدد الدراجات النارية الخاصة بنهاية 2024 نحو 49.591 ألف دراجة مقارنة بـ 47.623 ألف دراجة بنهاية 2023، أي أن أعداد تلك الدراجات شهدت زيادة بواقع 1968 دراجة في 12 شهرا.



وفي نهاية 2024 أظهرت الأرقام أن هناك نحو 535 سيارة مرخصة كأجرة، و4938 سيارة مرخصة أجرة تحت الطلب، و9342 سيارة مرخصة أجرة جوالة، إلى جانب 322.131 ألف سيارة مرخصة نقل خاص، و38.293 ألف سيارة نقل عام.



وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المتقدمين لاختبارات رخص القيادة في الكويت، أن عام 2024 شهد 114.623 ألف متقدم للاختبار النظري في جميع المحافظات، فيما بلغ عدد الناجحين منهم 100.05 ألف شخص، بينما بلغ عدد الراسبين في اختبارات النظري 14.573 ألف راسب وراسبة. وتقدم للاختبار العملي لرخص القيادة في الكويت خلال 2024 نحو 144.457 ألف شخص، بلغ عدد الناجحين منهم 93.312 ألف شخص، وعدد الراسبين 51.145 ألف شخص.

92.9 ألف رخصة قيادة في 2024

أظهرت البيانات أن عام 2024 شهد إصدار 92.976 ألف رخص سوق، من بينها 83.085 ألف إجازة خاصة، و6286 إجازة عامة، و2931 إجازة دراجة نارية، و674 إجازة مركبة إنشائية.