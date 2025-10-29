الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد القطري لكرة القدم، عن قائمة المنتخب القطري المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما قطر 2025، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات «فيفا».



وستحتضن قطر 5 نسخ متتالية من البطولة لغاية عام 2029، لتقام سنويا بدلا عن نظامها السابق كل سنتين، حيث وضعت القرعة المنتخب القطري في المجموعة الأولى، إلى جانبه منتخبات إيطاليا وجنوب أفريقيا، وبوليفيا.



واختار المدرب الإسباني ألفارو ميخيا 21 لاعبا، بينهم 3 حراس للمرمى هم: أحمد صابر، وخالد شكري، وعبدالرحمن خالد، إلى جانب كل من: تميم القاضي، وآدم رياض، وزيد فيصل، وسلطان العبدالرحمن، وسعود الحمد، وعيسى وليد، وسيف الدين أحمد، وشيخ محمد، وعبدالعزيز يونس، وعمر المرزوقي، وفيصل سعيد، وكرم هادي، ومالك ماجد، ومحمد أكرم، ومصطفى خالد، ومهند جميل، ومحمد عبدالرحمن، ويزن هاني.



ومن المقرر أن يبدأ المنتخب القطري، مشواره في المونديال بلقاء منتخب إيطاليا في 3 نوفمبر المقبل، ثم يواجه نظيره الجنوب أفريقي في 6 من ذات الشهر، وبوليفيا في ختام مبارياته بمرحلة المجموعات يوم 9 نوفمبر.



هذا، وأطلقت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة، تطبيق RoadtoQatar لتذاكر المباريات، حيث يتوجب على جميع المشجعين الراغبين في حضور المباريات تحميل التطبيق للوصول إلى التذاكر التي قاموا بشرائها والدخول إلى مجمع المسابقات في أسباير زون الذي يستضيف مباريات البطولة، وكذلك إلى ستاد خليفة الدولي الذي يشهد المباراة النهائية.



ويقدم التطبيق للمشجعين تجربة رقمية شاملة، تتيح لهم الاطلاع على تذاكرهم. كما يمكن للمشجعين الراغبين في تحويل تذاكرهم إلى أصدقائهم وعائلاتهم القيام بذلك بكل سهولة من خلال التطبيق.