يتعافى لاعب كرة القدم التوغولي الدولي صامويل أسامواه، الذي تعرض لكسر في عنقه خلال مباراة في الصين هذا الشهر، بشكل استثنائي ويمكنه العودة إلى اللعب في غضون شهرين، وفق ما أكد وكيل أعماله لوكالة «فرانس برس».



وقال وكيله أفرام ماريوس إنه «بخير» و«يتعافى»، مضيفا: «بعد شهرين، يمكنه اللعب بشكل طبيعي».



بيد ان ناديه غوانغشي بينغوو من الدرجة الثانية كان أكثر حذرا وقدر عودة اللاعب في غضون 3 إلى 6 أشهر، مشيرا إلى انه يقوم «بعمل استعادة القوة» بحسب احد ممثليه لم يشأ الكشف عن هويته في تصريح منفصل لوكالة «فرانس برس» أيضا.



وفي مقطع فيديو نشره فريقه يوم الجمعة الماضي، بدا أسامواه يمشي بسهولة أثناء زيارته لمتجر فاكهة.



كان يصافح نزلاء دار رعاية المسنين أثناء لقائه بهم وهو يرتدي دعامة للرقبة في مقطع الفيديو وقال: «أشكر الله دائما على هبة الحياة».



وأظهرت لقطات الفيديو اللاعب البالغ من العمر 31 عاما وهو يتعرض للدفع من قبل أحد المنافسين خلال مباراة أقيمت في الدوري خلال الشهر الجاري، أثناء تنافسهما على الكرة، ليصطدم رأسه مباشرة بلوحة إعلانية إلكترونية.



قال حينها غوانغشي بينغوو إن الغاني تعرض لكسور في العنق وتلف في الأعصاب، وخضع لاحقا لعملية جراحية بحسب بيان رسمي.



وخاض أسامواه معظم مسيرته في الدوري البلجيكي قبل الانتقال إلى الصين العام الماضي، ودافع عن ألوان منتخب توغو في 6 مباريات بحسب موقع «ترانسفير ماركت.كوم».